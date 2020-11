L’Oppo Find X3 Pro annonce une prise en charge des couleurs 10 bits

Le smartphone prochainement commercialisé par Oppo pourrait bénéficier du meilleur écran du marché en 2021.

Lorsqu’on parle écran de smartphone, on s’intéresse généralement à sa taille, à sa densité de pixels ou encore à son taux de rafraîchissement. Avec son nouveau Find X3 Pro attendu pour la fin du mois, Oppo entend cette fois s’attaquer à la précision colorimétrique, un aspect souvent négligé par les fabricants. Ainsi, la marque chinoise serait la toute première à proposer un appareil Android capable de prendre en charge toute la gamme colorimétrique DCI-P3, ainsi que la profondeur des couleurs 10 bits, aussi bien pour l’affichage et le stockage que pour la capture.

En effet, si certains appareils ont déjà annoncé par le passé une compatibilité 10 bits — à l’image de l’Oppo Find X2 Pro, sorti plus tôt cette année, ces derniers se contentaient jusqu’alors d’une prise en charge 8 bits + FRC (pour frame rate control), qui permettait simplement d’imiter les performances d’affichage du 10 bits avec une dalle native 8 bits. Cette fois, Oppo passera directement à l’affichage 10 bits natif pour sa prochaine gamme de smartphones haut de gamme – une grande première.

Un meilleur affichage pour tous

Après avoir fait la démonstration live de son impressionnant téléphone enroulable Oppo X 2021, la marque chinoise pousse encore plus loin le cran de l’innovation cette semaine. Cette mise à niveau ambitieuse promet de reproduire plus précisément et plus fidèlement les couleurs, non seulement au niveau de son affichage, mais aussi de ses capteurs photo, rappelle le site Engadget. À noter que cette précision colorimétrique accrue devrait également s’accompagner d’une nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs souffrants de déficience visuelle. Baptisé Color Correction Solution 2.0, cet outil imaginé en partenariat avec l’université du Zhejiang en Chine devrait ainsi permettre une correction chromatique personnalisée allant au-delà des options classiques (deutéranomalie, protanomalie et tritanomalie). De quoi assurer aux utilisateurs, quels qu’ils soient, une meilleure expérience d’affichage.