Nice est la première ville de France à accueillir la 5G, dès aujourd’hui

Le maire de Nice a annoncé aujourd’hui que SFR initiera le déploiement de la 5G dans la ville méditerranéenne, la première en France à profiter du réseau nouvelle génération.

Christian Estrosi, le maire de Nice, a annoncé au Figaro cette première nationale : la ville de Nice a officiellement déployé son réseau 5G. « J’ai vite compris que les villes qui ne seront pas à l’heure pour la 5G perdront de l’attractivité et de la compétitivité » insiste l’élu Les Républicains. À partir d’aujourd’hui, un peu plus de la moitié de la population niçoise pourra profiter du réseau téléphonique et Internet nouvelle génération. Ce bénéfice, inédit pour encore quelques jours ou semaines en France, est rendu possible par l’opérateur filiale d’Altice, SFR. Autrement dit, pour le moment, pour profiter de la 5G à Nice, il faudra se munir d’un smartphone compatible, mais aussi d’un forfait adéquat parmi ceux proposés par l’opérateur au carré rouge. Selon un récent leak, les forfaits SFR en question s’échelonneraient entre 40 euros par mois pour 80 Go de données mobiles, 50 euros par mois pour 100 Go, 150 Go de data à 65 euros par mois et jusqu’à 95 euros par mois en données illimitées.

Quid du reste de la France et des autres opérateurs ?

Comme le rapporte Le Figaro, SFR devrait ensuite activer progressivement le réseau 5G et ses offres à Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille puis l’Île-de-France, au cours du mois prochain. Orange, qui a été le premier à activer ses bornes réseau plus tôt cette semaine, devrait officiellement déployer sa 5G la semaine prochaine – peut-être en collaboration avec Free. Bouygues Télécom, de son côté, devra attendre le 1er décembre. Pour rappel, en plus de posséder un smartphone et un forfait adéquats, il sera nécessaire de vérifier son éligibilité dans les premiers mois de cette nouvelle ère. Pour cela, un site comme ZoneADSL peut vous renseigner.