Cyberpunk 2077 : nouveau trailer contenant du gameplay !

Quelques semaines avant sa sortie (le 10 décembre), le nouveau titre très attendu de CD Projekt Red s’affiche dans une nouvelle bande-annonce de gameplay qui devrait être très représentative de ce que le joueur aura sur son écran.

Présenté pour la première fois en 2012, Cyberpunk 2077 est peut-être l’un des jeux les plus attendus de la décennie et sans nul doute celui qui a eu le plus de trailers en tous genres. Si des doutes pouvaient être émis concernant des vidéos datant d’il y a quelques années, on peut estimer que ces nouvelles images devraient être assez proches du produit final qui, on le rappelle, sortira le 10 décembre prochain sur PS4, PC, Xbox One & Stadia (il sera également jouable sur PS5 et Xbox Series X/S). Une sortie qui apparaît comme salvatrice après des reports en cascade qui ont exaspéré et inquiété les joueurs.

Pour ceux qui ne seraient pas au courant, précisons que Cyberpunk 2077 est l’oeuvre du studio polonais CD Projekt Red, principalement connu pour avoir développé la trilogie The Witcher, dont le troisième opus, sorti en 2015, a connu un succès critique et populaire considérable. Si vous souhaitez visionner ce trailer, attention, car il donne quelques indices sur le scénario qui pourraient être perçus comme des spoilers.

Le moins que l’on puisse dire en visionnant ce trailer, c’est qu’un long chemin a été parcouru depuis 2012, où Cyberpunk n’était alors qu’un jeu de rôle sur table (qui a constitué une inspiration pour le jeu). La première chose qui frappe, c’est que la véritable star de ce jeu est la ville dans laquelle il prend place, Night City. Le trailer insiste énormément sur les environnements variés de la ville futuriste et dystopique, promettant une diversité de lieux, de populations, ou encore de véhicules.

Côté gameplay, c’est la liberté de choix qui est mise en avant, Cyberpunk 2077 se présentant comme un mélange entre un GTA-Like et un RPG. Si ces fameux choix servent le scénario, ils vont également influencer la manière de jouer. On retrouve les arbres de compétences classiques d’un RPG qui se se respecte, séparés ici en fonction du type d’armes, par exemple (fusils, armes de poing & épées). La liberté d’approche, qui est désormais une norme dans la plupart des jeux d’action, se caractérise par le fameux triptyque bourrin/furtif/hacking. Dans cette optique, vous aurez droit à des armes à feu futuristes, mais aussi à des implants, cyberpunk oblige. Enfin, même s’il ne s’agit officiellement que d’un trailer de gameplay, il donne quelques informations sur le scénario du jeu. Attention spoiler, parce que l’on en apprend un peu plus sur le rôle de Keanu Reeves aka Johnny Silverhand, qui sera visiblement beaucoup plus présent que prévu. D’après la bande-annonce, Silverhand est en réalité une « âme digitale » tout droit sortie d’un implant qui se trouve dans le cerveau de votre personnage, qui se nomme sommairement « V ». Il fera donc office de compagnon virtuel, et il devrait plutôt vous inciter à la violence…