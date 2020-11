Il y a encore quatre ans, il était le plus grand radiotélescope du monde. Les cinéphiles le connaissent pour être le théâtre du combat final de « GoldenEye. » Mais aujourd’hui, le télescope Arecibo va être démantelé.

Les astronomes du monde entier sont en deuil. Ils ont appris aujourd’hui une triste prise de décision par la Fondation nationale pour la science (NSF) des États-Unis : le démantèlement du radiotélescope Arecibo. Ce monument de l’étude du cosmos est en service depuis 1963, près de la ville d’Arecibo dont il porte le nom, sur l’île de Porto-Rico. Avec son antenne parabolique de 305 mètres d’envergure, il était considéré comme le pus grand radiotélescope jamais construit jusqu’en 2016 et la mise en service du radiotélescope chinois FAST, doté d’une parabole de 500 mètres de diamètre. Malheureusement, ces derniers jours, après la rupture de deux câbles de soutien de très lourds instruments de mesure positionnés au-dessus de la gigantesque parabole, la structure toute entière menace de s’effondrer.

C’est donc avec un pincement au cœur que j’apprends la fin d’Arecibo. Cet incroyable radiotélescope qui a permis tant d’observations de pulsars. Des objets mystérieux que nous identifions à des étoiles à neutrons et que j’ai étudié durant ma thèse.#WhatAreciboMeansToMe https://t.co/Wj7uEhAokd — Luc Di Gallo (@LucDiGallo) November 20, 2020

Le radiotélescope Arecibo a permis d’en savoir plus sur notre système solaire (notamment, la période de rotation de Mercure) et au-delà (comme la découverte de certains des premiers pulsars). Il a aussi parmi de fournir la première image d’un astéroïde, celle de (4769) Castalie. Au fil des décennies, elle a été un objet de recherche particulièrement utile pour des astronomes du monde entier. Ils sont nombreux, aujourd’hui, à partager leur chagrin sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WhatAreciboMeansToMe – à la manière de Luc Di Gallo, docteur en astrophysique et adjoint au maire de Montreuil, sur Twitter ci-dessus. En outre, le radiotélescope restera à jamais dans les mémoires des cinéphiles comme le théâtre de la lutte finale entre James Bond (alors campé par Pierce Brosnan) et l’ex-006, Alec Trevelyan alias Janus (interprété par Sean Bean), dans le film GoldenEye.