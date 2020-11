Les Mondes extraterrestres : premier trailer pour le docu-fiction de Netflix

La plateforme de streaming a dévoilé le premier trailer d’une série docu-fiction mettant à l’honneur la possibilité d’une vie extraterrestre au-delà de notre univers.

Loin des petits bonshommes verts fantasmés par les films hollywoodiens, à quoi pourrait ressembler la vie en dehors de notre univers ? En appliquant le référentiel terrestre au reste de la galaxie, la série Les Mondes extraterrestres (Alien Worlds en version originale) imagine comment pourraient se concrétiser d’autres formes de vies sur d’autres planètes. Si beaucoup d’internautes rapprochent déjà la série du programme culte Alien Theory, également accessible sur Netflix, Les Mondes extraterrestres se contentent pourtant d’extrapoler le postulat selon lequel la grandeur infinie de l’univers implique très probablement le développement d’autres planètes habitées que la nôtre. En mêlant science factuelle et anticipation science-fictionnelle, la série interroge non seulement sur la possibilité d’une vie au-delà de notre système solaire, mais aussi sur celle de civilisations intelligentes extraterrestres.

Netflix, havre pour extraterrestres ?

Sans révolutionner notre connaissance de l’espace, Les Mondes extraterrestres promet déjà de nous faire passer un bon moment, ne serait-ce que grâce aux impressionnants CGI utilisés pour la modélisation des mondes extraterrestres évoqués dans la série. Accessibles pour le moment uniquement en VO sous-titré français, les premiers épisodes de la série seront disponibles à partir du 2 décembre prochain sur la plateforme de vidéo en streaming.

Pour les amateurs du genre, Netflix propose de nombreuses séries documentaires autour de la vie extraterrestre. On retrouve ainsi Alien Theory, qui tente d’expliquer les plus grands mystères de l’humanité par des interventions extraterrestres, ou encore le film Bob Lazar Area 51 and flying saucers, qui essaie de percer les secrets de la célèbre Zone 51. Et si vous aviez plutôt prévu de passer votre confinement devant une bonne série SF, The Cloverfield Paradox produit par J. J. Abrams, reste aussi une très bonne option pour voyager depuis son canapé.