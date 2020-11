Burger King remplace les buns d’un burger par… de la viande

Entre deux coups marketing fumants, Burger King fait aussi… des burgers. La dernière trouvaille en date du roi de la restauration rapide en étonnera plus d’un, et ravira les amateurs de viande.

De Burger King, on connait les burgers emblématiques comme le Whopper, mais l’enseigne de fast food se doit d’innover sans cesse pour rester dans la course. L’an dernier, elle proposait ainsi des kits pour réaliser soi-même 16 Whopper sur le grill du barbecue. Plus récemment, durant le confinement du printemps, on a vu Burger King proposer la livraison à domicile des ingrédients nécessaires à la confection du sandwich emblématique.

Deux paires de steaks

Mais il s’agit aussi d’inventer de nouvelles recettes. Burger King n’est pas le dernier pour imaginer des nouveautés qui sortent du lot. Au Japon, l’enseigne fait le bonheur des amateurs de viande avec l’Extreme One Pound Beef Burger. Extrême, le sandwich l’est puisqu’il remplace tout simplement les buns par… des steaks hachés !

On se retrouve donc avec entre les mains deux paires de boulettes de viande (grillées sur le feu, évidemment), encadrant un peu de verdure, des rondelles de tomate, des oignons, des tranches de cheddar ainsi que cornichons et du ketchup. Comme son nom l’indique, cet Extreme Burger représente une livre de viande, soit 450 grammes.

Il faudra un estomac bien accroché pour engloutir une telle masse de viande, et aussi une certaine agilité : comment diable tenir ce burger avec les mains sans se brûler ou en mettre partout ? Pour ceux qui auront réussi l’exploit, les restaurants donneront en cadeau un autocollant !

Ce burger, qui sera proposé au Japon jusqu’au 3 décembre, tranche franchement avec la tendance actuelle qui est à la suppression pure et simple de la viande dans les burgers. Depuis la fin de l’année dernière, Burger King a ajouté à son menu une proposition de sandwich vegan.