Michael J. Fox met fin à sa carrière d’acteur

Le coup est rude pour les fans de l’acteur et, au-delà, pour les cinéphiles. Au terme d’une carrière marquée par la maladie de Parkinson, Michael J. Fox a annoncé qu’il arrêtait de jouer.

Il est l’interprète éternel de Marty dans Retour vers le Futur, mais Michael J. Fox ne s’est pas arrêté par la suite. Après avoir joué devant la caméra de Robert Zemeckis pour son rôle inoubliable dans sa trilogie, il a été l’interprète de nombreux réalisateurs de premier plan comme Tim Burton (Mars Attacks!), Brian de Palma (Outrages), Peter Jackson (Fantômes contre Fantômes), Rob Reiner (Le Président et Miss Wade)…

L’ombre de la maladie

À la télévision, il assure aussi le spectacle dans la série Sacrée Famille, puis dans Spin City où il excelle dans son rôle de conseiller du maire de New York. Il a également donné de la voix pour de nombreux doublages, par exemple dans Stuart Little, Phinéas et Ferb ou encore Atlantide, l’empire perdu, ainsi que dans les jeux vidéo. Il double ainsi deux personnages dans… Back to the Future : The Game. Une manière de boucler la boucle.

Mais une ombre grandissante s’est projetée sur quasiment l’ensemble de sa carrière : en 1991, sur le tournage de Doc Hollywood, il est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Il a alors ralenti le rythme, tout en restant très présent à Hollywood et en récoltant sans cesse des fonds pour lutter contre la maladie.

Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. À 60 ans, et au terme d’une carrière de 40 ans, il a annoncé qu’il se retirait pour de bon du monde du cinéma et de la télévision. C’est dans son dernier livre, « No Time Like the Future », qu’il explique sa décision. Il ne peut plus travailler douze heures par jour et apprendre des pages et des pages de dialogue. « C’est la fin de ma carrière d’acteur », écrit-il.

Il restera pour les fans un grand nombre d’œuvres à revisiter pour continuer à apprécier le travail d’interprète de l’acteur.