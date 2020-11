Marvel : une première super-héroïne sourde dans Eternals ?

Attendu en fin d’année prochaine, Eternals devrait mettre en lumière un nouveau personnage sourd incarné par Lauren Ridloff.

Dans l’univers des super-héros, les problèmes de santé et handicaps sont récurrents. Qu’il s’agisse du cœur d’Iron Man, des lésions aux mains de Doctor Strange ou encore de la cécité de Daredevil, l’univers Marvel rappelle que le handicap concerne également ces personnages. Néanmoins, dans le MCU, cette composante n’a jamais été trop mise en avant, et la dernière série Daredevil était quant à elle déconnectée de l’univers étendu. Marvel aurait néanmoins pour projet d’introduire une toute première super-héroïne sourde dans le MCU, avec le film Eternals prévu dans la Phase 4.

En plus d’introduire Phastos, le tout premier personnage ouvertement gay du MCU, Eternals donnera une place de choix à Makkari, une héroïne sourde et ultra-rapide. Celle-ci sera incarnée par l’actrice Lauren Ridloff, elle-même atteinte de surdité. Les amateurs de Marvel noteront là que Disney a fait le choix de totalement transformer ce personnage, qui était un homme avec tous ses sens dans les comics, tandis que c’était le personnage de Hawkeye qui était sourd, alors qu’il ne l’est pas dans les films. Dans une vidéo YouTube de la chaîne HeyUGuys repérée par Écran Large, l’actrice s’est réjouie d’avoir été choisi pour incarner Makkari : « Je suis plus que ravie d’avoir la possibilité de représenter la communauté des sourds. J’en suis très heureuse – juste pour introduire cette histoire au sein du MCU. Je pense qu’il y a encore beaucoup de place pour d’autres histoires de ce genre. »

En ce qui concerne Eternals, il est attendu le 5 novembre 2021 depuis que Marvel a été contraint de reporter ses films de la Phase 4 en raison de la pandémie de coronavirus. Après cette année blanche, le premier projet Marvel de 2021 est attendu sur Disney+ avec WandaVision le 15 janvier prochain.