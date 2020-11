Le Vatican interpelle Instagram après un like sexy du compte du Pape

Le Vatican assure que le like d’une photo de jeune femme dénudée depuis le compte du Pape ne provient pas d’une erreur humaine de la part de ses équipes et demande une enquête de la part d’Instagram.

Il y a quelques jours, le compte Instagram du Pape a fait parler de lui pour une raison assez inattendue : entre deux prêches sur le réseau social, @franciscus a liké une photo de Natalia Garibotto, 27 ans. Dénudée, en porte-jarretelles et fessier apparent, la jeune mannequin brésilienne n’a pas caché son étonnement devant ce like inattendu, d’autant que le compte du Pape ne like habituellement aucune publication. Datée du 13 novembre dernier, la mention a depuis été supprimée par les équipes du Vatican dès le lendemain, mais la nouvelle s’est évidemment répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Ce n’est évidemment pas le souverain pontife en personne qui gère son compte Instagram et ses 7,4 millions d’abonnés. Le Vatican assure être certain que cet “accident” ne provient pas non plus d’une erreur interne. “Nous pouvons exclure que le like soit venu du Saint-Siège, qui s’est tourné vers Instagram pour obtenir des explications” a ainsi déclaré un proche du Pape à l’Agence France Presse. Pour le moment, on ignore donc si l’affaire résulte d’un bug, d’un acte malveillant, d’une erreur de manipulation ou autre. Une chose est sûre, les équipes responsables du compte Instagram du souverain pontife doivent désormais faire TRÈS attention à leur activité depuis son compte officiel. De son côté, Natalia Garibotto s’est amusée de la situation, en commentant : “Au moins j’irais au Paradis”. La jeune femme culmine désormais à 2,5 millions d’abonnés sur le réseau social, soit plus de 100 000 nouveaux followers depuis cette étonnante collaboration.