Un exemplaire de « Super Mario Bros. 3 » vendu 156 000 $ aux enchères

Le jeu de Nintendo atteint un nouveau record, celui du jeu le plus cher jamais vendu aux enchères. Elles ont commencé à 62 000 dollars avant d’atteindre la somme de 156 000 $.

Alors que le premier « Super Mario Bros » a récemment fêté ses 35 années d’existence, le plombier le plus célèbre au monde ne cesse de prendre de la valeur, comme le montre cette récente vente aux enchères. En effet, un fan très sérieux de Mario a déboursé pas moins de 156 000 dollars pour un exemplaire très rare du jeu « Super Mario Bros. 3 », sorti en octobre 1988. La copie du jeu NES, bien au chaud dans son emballage, est tout simplement devenu le jeu vidéo le plus cher jamais vendu. Il s’agit également d’une bonne affaire pour son vendeur, qui avait acquis le jeu pour 114 000 dollars en juillet, avant d’en tirer plus de 40 000 $ en plus aujourd’hui. Les enchères avaient commencé à 62 500 $ et ont vu s’affronter 20 concurrents souhaitant acquérir la précieuse boîte.

Comment un simple jeu peut-il atteindre un tel prix ? Etonnamment, cette valeur n’est pas due a jeu en lui-même mais plutôt à son emballage. Cette version rare de Super Mario Bros. 3 présente un détail qui la rend unique : le mot « Bros » se trouve à gauche de la boîte alors qu’il est habituellement à droite. C’est la preuve qu’il s’agit de l’une des premières versions du jeu dans l’histoire de sa production. Evidemment, la boîte contenant le jeu est en excellent état, ce qui n’a fait qu’augmenter son prix. Super Mario Bros. 3 est un habitué des records, puisqu’avec 18 millions de copies écoulées, c’est l’un des titres de jeu vidéo les plus vendus de l’histoire.

Les jeux Nintendo constituent de toute évidence une valeur sûre sur le « marché de l’art » du jeu vidéo. La semaine dernière, une version du jeu Pokémon Red a battu le record du titre vendu le plus cher de la licence. Un fan de Pokémon a dépensé 84 000 dollars pour se la procurer. Bref, si vous avez eu la chance de profiter de ces jeux dans votre jeunesse par exemple, il est temps d’aller faire un tour dans votre grenier.