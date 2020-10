Dans 117 jours, notre James Bond français fera son retour sur grand écran. À cette occasion, « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire » se dévoile dans un premier teaser campé, évidemment, par Jean Dujardin.

Fini les hôtels de luxe et les belles voitures pour Hubert Bonisseur de la Bath. Le temps des barbichettes, de la sueur et des combats en hélicoptère est venu ! Dans trois mois et 25 jours – ou plutôt 117 jours en tout – l’agent OSS 117 fera son grand retour sur grand écran. Son distributeur, Gaumont, a dévoilé un premier teaser plein d’actions ou l’interprète du célèbre espion, Jean Dujardin, invite directement le spectateur à attendre la sortie du film le 3 février 2021.

Après Le Caire à la fin de la seconde guerre mondiale et Rio dans les années 1960, OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire plonge à nouveau un agent secret français vieillissant sur le continent africain en 1981. Cette fois, son âge le force à faire équipe avec un jeune agent, OSS 1001. Ce dernier sera incarné par Pierre Niney. Pour rappel, le personnage d’OSS 117 est antérieur à celui de James Bond, l’agent 007, qu’il est censé parodier dans les deux premiers films de Michel Hazanavicius. Après sa création en 1949 (contre 1953 pour le personnage d’Ian Fleming) et depuis un premier film en 1957, il est apparu une douzaine de fois au cinéma. Cette fois, le prochain long-métrage sera réalisé par Nicolas Bedos. Ce dernier a récemment créé la polémique, il y a quelques semaines, lorsqu’il s’était adressé en ses mots à ses concitoyens français : « Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. (…) Engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. (…) Nous devons désormais vivre, quitte à mourir. » Ces déclarations avaient été vivement critiquées, notamment, par le gouvernement. S’il n’en est pas à sa première controverse, le fils de Guy Bedos a été aussi auteur de plusieurs pièces de théâtre et réalisateur de deux films Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque.