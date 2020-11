Takeshi Kitano va avoir droit à son propre biopic sur Netflix

En hiver 2021, Netflix proposera le film « The Asakusa Kid », un biopic sur les premières années de l’illustre carrière de Takeshi Kitano. L’acteur et réalisateur a été bien plus que le méchant coach de « Battle Royale » et l’animateur fou-dingue de « Takeshi’s Castle. »