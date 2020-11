Confinement : comment calculer un rayon de 20 km autour de chez soi

Le Président de la République a dévoilé hier les différentes modifications de l’actuel confinement. Parmi elles, la possibilité, à partir du 28 novembre, de sortir de chez soi pendant trois heures dans un rayon de 20 km. Voici quelques méthodes pour savoir où exactement notre liberté s’arrête.

Comme Emmanuel Macron l’a précisé dans son allocution d’hier, le (re)confinement n’est malheureusement pas terminé et il durera encore jusqu’au 15 décembre prochain (où il y aura toujours un couvre-feu de 21h à 7h en vigueur sur tout le territoire). Néanmoins, le Président de la République a opté pour un confinement plus léger, et ce à partir du samedi 28 novembre. L’attestation sera toujours de mise mais il y aura la possibilité de se déplacer autour de chez soi dans un rayon de 20 km et pour une durée de 3h. Certains ayant déjà du mal avec 1 km, il est nécessaire de se doter des bons outils pour savoir jusqu’où l’on peut aller à partir de samedi.

Contexte oblige, des sites spéciaux ont déjà été créés pour l’occasion, à l’image de « carte-sortie-confinement » qui, comme son nom l’indique, vous montre sur une carte le fameux rayon de 20 km réglementaire. Il suffira de rentrer votre adresse pour avoir une idée de votre liberté de déplacement. Autre solution, le site CalcMaps, qui existait déjà avant ces mesures pour le moins originales. Il est plus complet et permet d’avoir plus de précision si vous avez par exemple l’intention de vous armer de courage et de dépasser le rayon de quelques centaines de mètres.

Enfin, il est indispensable d’ajouter à cette liste un outil smartphone, même si l’on peut penser qu’il eut été judicieux d’intégrer une fonction cartographique à l’application gouvernementale TousAntiCovid, qui permet déjà de créer des attestations à foison. Fort heureusement, il existe l’application « Carte de déconfinement à vol d’oiseau » qui permet de calculer le rayon de 20 km. Elle est disponible sur le Play Store pour les smartphones Android. Enfin, rappelons que Google Maps intègre de nombreuses fonctions spécialement créées pour la crise sanitaire.