Comment vos mouvements de souris peuvent vous percer à jour

Un chercheur américain en marketing est parvenu à prédire des décisions simplement en observant les mouvements hésitants d’un curseur.

Même les plus subtils de nos comportements peuvent nous trahir. On savait déjà comment le « eye-tracking » peut révéler même les recoins les plus inavouables de notre subconscient. Aujourd’hui, des chercheurs affirment qu’il en serait de même avec les caractéristiques des mouvements effectués avec notre souris informatique. Plus exactement, c’est un doctorant américain en marketing de l’université d’État d’Ohio, Paul Stillman, qui est parvenu à prédire des choix effectués, mais aussi à mesurer le conflit émotionnel préalable, selon le simple mouvement hésitant d’un curseur. Il a publié les résultats de ses expériences dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Le chercheur a placé plusieurs volontaires devant une série de 215 questions à seulement deux choix, à la manière d’un jeu « Would You Rather ?. » Pour chaque question, le participant était mis devant un choix risqué, mais potentiellement avantageux, en haut à droite de l’écran, et un choix sûr et neutre, en haut à gauche. Et à chaque reprise, il lui était demandé, avant de choisir, de positionner le curseur de sa souris en bas au centre de l’écran. Le chercheur a non seulement pris en note les choix réalisés, mais il a surtout observé les mouvements d’hésitation des participants, par exemple d’abord tentés d’aller sélectionner le choix risqué avant de s’arrêter sur le choix plus sécurisant.

L’indécision conflictuelle au bout du curseur

Parmi les participants, il a observé les deux cas fréquents dans ce genre d’expériences : les réticents au risque (qui préfèrent être sûrs de gagner deux fois 5 dollars que de, potentiellement, gagner 10 dollars en une fois) et les détenteurs d’une aversion à la perte (qui auront toujours plus peur de souffrir d’une défaite que de se réjouir d’un gain). Mais ce que cette expérience lui a permis de constater, de manière inédite, c’est à quel point le conflit émotionnel est apparent au regard des simples mouvements du curseur, avant la prise de décision finale. « Le choix n’est pas un événement discret, mais en réalité la démonstration d’un processus cognitif dynamique, se reflétant dans les mouvements moteurs, explique le chercheur dans un communiqué repris par IFLScience. (Dans notre expérience), nous avons pu observer le conflit ressenti par les participants, directement à travers les mouvements de leur souris. » Paul Stillman affirme même avoir été capable, chez un même participant, de prédire avec exactitude l’issue de la question #2 (et plus encore), par observation des mouvements du curseur devant les choix posés par la question #1. Malheureusement, cette technique, semble-t-il d’une précision rare, pourrait intéresser dangereusement des sociétés de jeux d’argent pour influencer la prise de décision des parieurs.