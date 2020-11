Apple : le Mac mini M1 en réalité capable de s’afficher sur… six écrans !

Le Mac mini avec puce M1 n’est qu’un ordinateur d’entrée de gamme qui ne peut être connecté qu’à un seul moniteur externe… en théorie. Un youtubeur vient de démontrer qu’il est possible de le connecter à six écrans simultanément !

Apple a l’habitude d’user de nombreux superlatifs pour qualifier ses nouveaux produits lors de leur présentation. Mais si parfois les « amazing » à outrance ne sont pas totalement justifiés, il semblerait que la firme ait finalement fait preuve de modestie en présentant ses derniers Mac M1. Non seulement ces machines tiennent clairement leurs promesses du côté des performances et de leur autonomie, Apple semble avoir négligé de mentionner certaines fonctionnalités, quand bien même ces Mac en sont tout à fait capables. C’est le cas, par exemple, du Mac mini M1, qui ne peut être connecté qu’à un seul écran externe à 60 Hz avec une résolution de 6K d’après Apple. Dans les faits, cela marque une régression par rapport Mac mini de 2018 et sa puce Intel, qui est quant à lui capable d’être connecté à deux moniteurs à cette résolution. Pourtant, il serait bien possible de le connecter à plusieurs moniteurs… et même jusqu’à six écrans !

C’est la conclusion à laquelle en est arrivé le YouTuber Ruslan Tulupov, qui a essayer de brancher le nouveau Mac à plusieurs moniteurs externes. Puisque la machine ne dispose que d’un port HDMI, il n’est en effet possible, nativement, de la connecter qu’à un seul écran. Pourtant, en utilisant des adaptateurs DisplayLink ainsi qu’une station d’accueil externe pour mutliplier les ports USB, le youtubeur est parvenu à connecter le Mini a près de six écrans diffusant de la 1080p à de la 4K simultanément. Du côté des MacBook Air et Pro avec puces M1, même constat : ils peuvent fonctionner connectés à cinq écrans en simultané. En employant cette solution, le youtubeur souligne la stabilité de l’installation et la fluidité avec laquelle il peut passer une fenêtre d’un écran à un autre. Reste donc à voir si Apple ne va pas activer cette fonctionnalité au gré d’une future mise à jour logicielle, mais on dirait bien que les Mac M1 n’ont pas fini de nous dévoiler toutes leurs surprises.