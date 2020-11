Ce « Blaster Nerf » amélioré fonctionne avec de l’essence

Les fameux lanceurs de fléchettes de la marque Nerf feront sans doute le bonheur de beaucoup d’enfants à Noël. Les grands enfants, quant à eux, s’amusent à améliorer ces jouets, cette fois-ci avec un moteur à essence. Ne reproduisez pas ça chez vous.

Jouer à faire la guerre existe depuis que les enfants existent. Ainsi, la marque Nerf ne fait que perpétuer une tradition intemporelle en vendant ces fusils à fléchettes, qui sont heureusement conçu pour être inoffensifs malgré leur inspiration militaire. Par nostalgie ou par curiosité scientifique, certains adultes n’hésitent cependant pas à modifier ces armes factices, au prix d’une dangerosité plus élevée. Il existe même des communautés entières de « moddeurs » de Nerf, dont le Youtubeur Peter Stripol fait partie. Ce grand enfant a modifié l’un des jouets de la marque en lui greffant un moteur… à essence.

Peter est un récidiviste. Il y a quelques années, il a déjà bricolé un blaster Nerf avec un mécanisme qui permettait de récupérer l’hydrogène de l’eau pour envoyer des fléchettes de manière explosive à travers une pièce. Impressionnant, certes, mais très dangereux, puisque ce système faisait littéralement exploser les fléchettes, et potentiellement le blaster lui-même à chaque fois que le Youtubeur pressait la détente. Ce nouveau modèle a donc été conçu sous le signe de la sécurité : le boîtier des piles et les moteurs électriques qui alimentent habituellement ce Nerf Elite 2.0 Turbine CS-18 ont été vidés de leur substance et remplacés par un moteur Toyan à essence à quatre temps qui sert généralement à alimenter les jouets télécommandés. Le résultat est aussi bluffant que bruyant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Ce Nerf a même été moddé avec une « boîte de vitesses » personnalisée, qui donne au jouet une impressionnante poussée de la cadence d’allumage, vidant un chargeur de 30 fléchettes en seulement quelques secondes. Il vaut mieux l’utiliser à l’extérieur, et pas seulement à cause de son bruit, puisque le moteur de la bête lâche des gaz d’échappements. Si vous trouvez cela complètement puéril voire insensé, n’oubliez pas que YouTube est rempli de défis toujours plus absurdes, comme consommer un maximum de calories en peu de temps ou encore contempler son reflet dans le miroir pendant dix heures d’affilées.