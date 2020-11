Netflix : toutes les nouveautés en décembre 2020 !

Pour son dernier mois de l’année, Netflix dévoile toutes ses dernières nouveautés en matière de films et séries. Voici toutes les sorties en décembre !

Comme tous les mois, Netflix fait le plein de nouveautés sur sa plateforme. La firme vient de dévoiler le programme des réjouissances pour ce dernier mois de l’année 2020, on fait le point sur tous les films et séries qui débarquent au catalogue !

Les films

Mank – 04/12

Le nouveau David Fincher arrive, et il va faire mal ! Mank nous plongera dans le Hollywood des années 1930 à travers le regard d’Herman J. Mankiewicz, critique social et scénariste alcoolique, tandis qu’il s’efforce de terminer à temps le script de « Citizen Kane » d’Orson Welles.

The Prom – 11/12

Réalisé par le papa de Glee et d’American Horror Story, et avec Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Keegan-Michael Key… Gros casting pour « The Prom », à l’approche sur Netflix, et qui racontera l’histoire d’une bande de stars de Broadway en manque de succès qui décident de se rallier à la cause d’une ado bannie d’un bal de promo avec sa petite amie.

Mais aussi…

Ava – 01/12

Le Noël rêvé d’Angela – 01/12

Et encore un Joyeux Noël ! – 03/12

Un Mauvais Plan – 04/12

La Famille Claus – 07/12

L’Incroyable Histoire de l’Île de la Rose – 09/12

La Toile – 11/12

Un Noël en Californie – 14/12

Le Beau Rôle – 16/12

Le Blue de ma Rainey – 18/12

Minuit dans l’Univers – 23/12

Le Testament de Grand-Mère – 25/12

Finis les Jeux d’Enfants – 28/12

Les séries

Big Mouth saison 4 – 04/12

La série d’animation créée par Nick Kroll et Andrew Goldberg revient le 4 décembre prochain sur Netflix ! Cette série raconte les aventures d’adolescents à l’heure de la puberté. De la masturbation au Slut shaming, en passant par la bisexualité, le programme Netflix ne laisse aucun sujet de côté, et de nouveaux problèmes adolescents devraient être abordés dans cette quatrième saison.

La Chronique des Bridgerton – 25/12

Pile à l’heure pour Noël, la série La Chronique des Bridgerton devrait ravir les amateurs d’histoire et d’ambiances anglaises. Inspirée de la série de romans Bridgerton parue entre 2000 et 2016, la série Netflix a été portée par l’une des productrices les plus en vogue du moment, qui signe ici pour la première fois avec Netflix après avoir porté Grey’s Anatomy, Scandal ou encore How to get away with murder.

Mais aussi…

The Holiday Movies That Made Us – 01/12

Selena : La Serie – 04/12

Detention – 05/12

Mr Iglesias : Partie 3 – 08/12

Alice in Borderland – 10/12

Tiny Pretty Things – 14/12

Song Exploder : Volume 2 – 15/12

How to ruin Christmas : Le Mariage – 16/12

Home for Christmas (saison 2) – 18/12

Sweet Home – 18/12

Equinox – 30/12

Les nouvelles aventures de Sabrina (Partie 4) – 31/12