Dernière oeuvre en date de Damon Lindelof, la série Watchmen d’HBO avait fait le pari de décliner sur le petit écran le célèbre comic d’Alan Moore après son passage au cinéma avec Zack Snyder. Yahya Abdul-Mateen II, interprète du Dr. Manhattan dans la série, a récemment donné un peu d’espoir à ceux qui étaient restés sur leur faim à la fin de la saison 1.

L’année dernière, HBO s’était mis en tête de faire une série sur l’un des comics les plus subversifs et les plus populaires, et qui avait déjà fait l’objet d’une très bonne adaptation cinématographique de Zack Snyder. On peut le dire aujourd’hui sans équivoque, Watchmen est une production d’une grande qualité, comme c’est souvent le cas sur la chaîne HBO. Il faut dire qu’en plus de son excellent matériau d’origine, la série avait à sa tête Damon Lindelof, un vétéran de la télévision avec à son tableau de chasse la légendaire Lost et l’autre production HBO The Leftovers. Malheureusement, Lindelof lui-même a affirmé qu’il y aurait peu de chances qu’une saison 2 voit le jour, les neuf épisodes de la saisons 1 ayant été pensés comme une oeuvre à part entière. Dommage pour certains fans, car la fin de la saison 1 est plutôt ouverte. Et c’est manifestement aussi l’avis de Yahya Abdul-Mateen II, qui jouait le Dr. Manhattan, le « dieu bleu » de Watchmen. Cela va sans dire, attention spoilers.

Si vous avez vu Watchmen, vous savez que le Dr. Manhattan ne survit pas au neuvième et dernier épisode et qu’il est fortement suggéré qu’il lègue ses pouvoirs divins à sa compagne, Angela (une autre super-héroïne, interprétée par Regina King). Selon Yahya Abdul-Mateen II, ce transfert de pouvoir ne s’arrête pas à Angela : selon lui, « le Dr Manhattan a également donné ses pouvoirs au vieux Will ». Ce personnage, très âgé dans la série, est le premier super-héros dans l’intrigue de Watchmen, et il est effectivement suggéré qu’il a des pouvoirs, ce qui renforce la théorie de l’acteur. Cette prise de position de la part de Yahya Abdul-Mateen II est peut-être un signe qu’il souhaite, comme beaucoup de fans, que la série finisse par avoir droit à une suite. C’est très peu probable, mais on le droit de rêver.