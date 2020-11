Débloquer les jeux PlayStation Plus sur la PS5 d’un autre peut aboutir à un bannissement du compte

L’approvisionnement en PlayStation 5 n’est pas le seul souci de Sony. Le constructeur surveille aussi de très près une pratique qui gagne en popularité chez les joueurs PS4 abonnés au PSN : ils débloquent les 20 jeux PS4 offerts avec le PlayStation Plus sur une PS5 pour pouvoir y jouer sur leur ancienne console.

Une fois « débloquée » sur la console next-gen, cette collection de jeux est jouable sur une PS5 donc, mais aussi sur une PlayStation 4, sans condition. Et il faut impérativement une nouvelle console pour obtenir les 20 jeux… Le problème, c’est que la PS5 est absolument introuvable, et tout le monde n’a pas forcément le compte en banque suffisant pour acheter une PS5.

Un véritable marché noir du déblocage de PlayStation Plus est rapidement apparu : contre une dizaine de dollars, des propriétaires de PS5 « louent » l’accès à leur console aux joueurs PS4 qui veulent ajouter les jeux à leur collection ! Une pratique qui déplaît beaucoup à Sony : le constructeur a donc décidé de sévir, et ça fait mal.

Most of accounts will be unplayable for the next two months, including the Thanksgiving, Christmas and New Year's holidays.

Worse, some PS5 consoles get banned.

Gamers call it "SIE Thanksgiving Day Massacre".

PlayStation HK has not responded to the issue at this time. pic.twitter.com/Y27LHCmDPC

— 王之乎 (@zhihuwong) November 26, 2020