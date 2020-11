Suite à la réouverture des commerces « non essentiels », le gouvernement a incité les Français à télécharger TousAntiCovid, dont les critères de détection ont été justement réadaptés.

Ce week-end, la réouverture de commerces « non essentiels » en amont des fêtes de fin d’année s’est accompagnée d’un nouveau message de « Gouv.fr ». Pour la première fois depuis le 17 mars dernier, à l’instauration du premier confinement généralisé de la France, le gouvernement a envoyé un SMS à chaque Français. Ce communiqué (ci-dessous) avait pour but d’inciter chacun – si ce n’était pas déjà fait – à télécharger et utiliser l’application TousAntiCovid de « contact tracing » des malades du COVID-19.

« Les commerces rouvrent et davantage de personnes vont se croiser. Pour garder le contrôle de l’épidémie, le Ministère de la Santé vous recommande de télécharger l’application TousAntiCovid dès maintenant http://bonjour.tousanticovid.gouv.fr. Plus de 10 millions de Français l’utilisent déjà. Ils sont alertés plus tôt en cas de contact avec le virus et ont accès à un test. »

En effet, dans sa volonté de déconfiner progressivement la France sans inverser la lente tendance à la baisse du nombre de malades et d’hospitalisations, le gouvernement souhaiterait voir TousAntiCovid atteindre son seuil minimal d’efficacité. L’appli a déjà été téléchargée par plus de dix millions de personnes (en cumulant les chiffres de StopCovid, sa première version). Cependant, comme le rapportait 20 Minutes plus tôt ce mois-ci, il lui faudrait au moins atteindre les 15 millions de téléchargements pour pouvoir être jugée véritablement efficace. « L’Inserm a modélisé un impact extrêmement significatif de l’application si celle-ci est téléchargée par un minimum de 20 % des Français » avait déclaré le secrétaire d’État au numérique, Cédric O.

Pour ce faire, le gouvernement d’Emmanuel Macron a fait appel une nouvelle fois à l’article D. 98-8-7 du Code des postes et des communications électroniques pour mobiliser les opérateurs téléphoniques de l’Hexagone et leur faire envoyer ledit message. Pour rappel, il est inscrit dans le texte de loi : « l’opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs les messages d’alerte et d’information des pouvoirs publics destinés au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures. » L’article 56 du nouveau décret, prescrivant notamment les premières mesures de déconfinement progressif, lui ajoute même : « les dispositions de l’article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques sont applicables à la transmission des messages d’alerte et d’information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire. »

De nouveaux critères pour TousAntiCovid ?

En parallèle, les autorités en ont justement profité pour modifier les critères de détection de l’application de traçage numérique, par le biais d’un nouvel arrêté dans le Journal officiel. D’après France Info, les temps de détection (des autres smartphones, sur lesquels TousAntiCovid est ouverte et activée) ont été revus à la baisse et les distances minimales de contact, à l’inverse, relevées afin d’assurer une meilleure amplitude de fonctionnement. Ainsi, au lieu qu’un contact soit enregistré seulement après l’avoir croisé à un mètre de distance pendant au moins 15 minutes, l’appli TousAntiCovid pourra recueillir les données anonymes des personnes croisées selon deux cas de figure :

être à une distance inférieure ou égale à un mètre d’une personne, pendant cinq minutes ;

ou être à une distance supérieure à un mètre et inférieure ou égale à deux mètres d’une personne, pendant quinze minutes.