PS5 : attention à l’arnaque de vente de « photos de la console »

Sur eBay, certains vendeurs peu scrupuleux mettent en vente de simples images de la PlayStation 5 à prix d’or en maniant leurs annonces de façon à duper les acheteurs.

La PlayStation 5 de Sony attise toutes les convoitises depuis sa sortie officielle, le 19 novembre dernier, si bien qu’il est désormais pratiquement impossible de s’en procurer une chez les commerçants traditionnels. La pénurie est telle que des consoles se retrouvent désormais en nombre sur les sites de petites annonces, sur lesquels certains vendeurs font sensiblement augmenter les tarifs jusqu’à attendre parfois le double du prix pratiqué par Sony. C’est notamment le cas sur eBay, où on peut trouver quelques PS5 aux alentours des 1000 euros en achat immédiat, et de nombreuses enchères, sauf que parmi elles se cachent également des arnaques. Certains vendeurs peu scrupuleux vendent en effet de simples images de la console au même tarif, dans l’espoir de duper quelques acheteurs impatients.

Afin de tromper les acheteurs, ces vendeurs copient des annonces typiques de véritables PS5, en incluant même quelques caractéristiques techniques. Sauf qu’à la fin du titre, on peut y lire la mention « Only Pictures ». Ainsi, ces vendeurs misent sur la négligence des acheteurs qui pourraient se laisser prendre au jeu des enchères sans vérifier convenablement l’annonce au préalable. eBay a réagi auprès d’Eurogamer et condamne « ces vendeurs opportunistes qui tentent de tromper les autres utilisateurs (…) Avant chaque achat, surtout lorsque les articles sont très onéreux ou très demandés, les acheteurs sont incités à la plus grande prudence et à lire attentivement la description de l’annonce. » Puisque ces annonces font état d’une simple image, l’acheteur n’aura en effet que ses yeux pour pleurer puisque l’objet reçu sera conforme à sa description, même si l’annonce peut paraître trompeuse. « Les acheteurs recevant un produit différent de sa description sont éligibles à un remboursement d’eBay, à condition d’avoir effectué la transaction sur notre plateforme » précise néanmoins le site.

Le site précise également procéder à la suppression de « l’ensemble des annonces de photos de PS5 ». De notre côté, on a pu vérifier que la plupart avaient bel et bien disparues des colonnes du site, même si certaines nouvelles annonces font leur apparition. Prudence reste donc de mise. En ce qui concerne les stocks de la PS5, Sony a promis que de nouvelles consoles devraient être disponibles avant Noël, mais nous ne savons pas en quelles quantités, ni quand celles-ci seront mises en vente.