5G : voici les premières villes couvertes par Bouygues et SFR

Télécom Par Remi Lou le 01 décembre 2020 à 18h00

Les opérateurs appuient sur l’accélérateur pour déployer la nouvelle génération de réseaux mobiles. Bouygues Telecom et SFR dévoilent la liste des villes et communes qui auront droit à la 5G d’ici la fin de l’année, et parfois même dès aujourd’hui.