Nvidia présente sa GeForce RTX 3060 Ti de milieu de gamme

Après avoir lancé ses GeForce RTX 3090, 3080 et 3070, Nvidia présente sa nouvelle carte graphique de milieu de gamme, la GeForce RTX 3060 Ti. Elle sera disponible dès le 2 décembre au prix de 419€.

Le haut de gamme, c’est bien, mais c’est cher, et le tarif peut encore augmenter lorsque les stocks sont limités. Alors que Nvidia avait mis tout le monde d’accord avec ses GPU RTX 3070, 3080 et 3090 lancées en septembre et désormais plutôt difficiles à se procurer, le fondeur dévoile désormais une carte graphique de milieu de gamme, bien plus abordable et toujours propulsée par la nouvelle architecture Ampere, la GeForce RTX 3060 Ti.

Quelles performances attendre de la GeForce RTX 3060 Ti ? À vrai dire, la carte se présente un peu sous la forme d’une version « au rabais » de la RTX 3070, mais proposant tout de même l’essentiel : on y retrouve les mêmes ports HDMI, DisplayPort et toujours 8 Go de mémoire GDDR6. Nvidia a plutôt fait le choix de tailler dans les unités de calculs (4 864 coeurs CUDA, 38 coeurs RT et 152 coeurs Tensor, contre 5 888 coeurs CUDA, 46 coeurs RT et 184 coeurs Tensor sur la 3070), mais aussi sur la fréquence en boost, qui passe à 1 665 MHz, contre 1 730 MHz sur la GeForce RTX 3070. La gravure en 8 nm reste inchangée.

La gamme de Nvidia change donc, puisque cette nouvelle carte vient prendre la place de l’ancienne milieu de gamme de la génération précédente, la RTX GeForce 2060 Super, avec tout de même 40% de performances en plus, dixit Nvidia. Surtout, cette carte est vendue au prix conseillé de 419 euros, soit un tarif relativement abordable par rapport à ses grandes sœurs, et au vu du gain de performance apporté. La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti sera disponible dès le 2 décembre à la vente auprès des principaux fournisseurs de cartes tels que ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac ainsi que sous forme de Founder Edition de NVIDIA. C’est l’occasion d’apporter un coup de boost bien senti à votre machine gaming avant la fin de l’année, tandis que la PlayStation 5 et la Xbox Series X demeurent toujours introuvables.