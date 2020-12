Netflix : David Lynch préparerait un mystérieux projet

Le projet s’intitulerait « Wisteria. » Il serait le nouveau bébé de David Lynch, pour le compte de Netflix.

Le mystère, ça le connaît. Le ténébreux David Lynch travaillerait actuellement sur un projet intitulé « Wisteria » pour le compte de Netflix. Selon nos confrères des Inrockuptibles, la rumeur proviendrait de diverses sources. Le site de Welcome To Twin Peaks, le fan-club de la série iconique de David Lynch, Twin Peaks, assure ainsi que le réalisateur américain pourrait débuter le tournage d’un projet secret avec Netflix en mai 2021. Il se déroulerait, du moins en partie, aux studios California’s Calvert, où de nombreuses scènes de The Return, la troisième saison de Twin Peaks, avaient été filmées en 2017. Par ailleurs, la revue professionnelle Production Weekly, qui recense tous les projets filmiques et sériels en cours de production aux États-Unis, a pris connaissance la semaine dernière d’un « projet sans titre de David Lynch » dont le « nom de travail » (ou titre temporaire) serait « Wisteria. »

Il n’y a cependant aucun moyen de savoir si le projet en question concerne un film ou une série. Quant à l’implication de Netflix, celle-ci remonterait à une mystérieuse réunion dans les bureaux de la firme de Reed Hastings, impliquant David Lynch. Une première collaboration en avait résulté sous la forme d’un court-métrage absurde, en noir et blanc, diffusé cette année sur Netflix. Titré Qu’a fait Jack ? (ou « What did Jack do ? » en anglais), il dépeint l’interrogatoire d’un singe parlant, mené par David Lynch en personne. La poursuite d’une collaboration entre les deux parties ne serait donc pas anodine. En outre, concernant la nature de Wisteria, le co-créateur de la série Twin Peaks dément sur Twitter faire partie du projet. Autrement dit, de toute évidence, il ne s’agira pas d’un éventuel spin-off de la célèbre série.