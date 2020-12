Xiaomi éjecte Apple et devient 3e plus grand vendeur de smartphones au monde

La firme chinoise est officiellement passée troisième plus gros vendeur de smartphone dans le monde au troisième trimestre 2020, reléguant Apple hors du podium, à la quatrième place.

Plus rien n’arrête Xiaomi ! Après avoir déjà délogé Apple du podium des plus gros vendeurs de smartphones au monde au troisième trimestre selon les estimations des cabinets IDC, Counterpoint et Canalys publiées fin octobre, le géant chinois passe officiellement à la troisième place d’après un rapport des analystes de Gartner. Au total, Xiaomi aura vendu près de 44,4 millions de smartphones durant le troisième trimestre de 2020, tandis que la firme en écoulait 32 millions l’année dernière à la même période. Apple passe donc derrière en ayant vendu 40,6 millions d’iPhone dans le monde, soit un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière. « La légère baisse est principalement due au retard de la nouvelle génération d’iPhone 2020, qui, les années précédentes, arrivaient toujours mi/fin septembre. Cette année, le lancement et le début des livraisons ont commencé quatre semaines plus tard que d’habitude » explique la responsable de la recherche chez Gartner pour expliquer ce recul de la Pomme.

En plus du retard des iPhone 12, la forte accélération du géant chinois serait due, d’après les analystes de Gartner, à deux choses : la reprise économique en Chine qui a largement permis à la marque d’augmenter ses ventes, tandis que Xiaomi a pu profiter de la baisse des ventes de Huawei à l’international. Cette dernière est en effet toujours sous le joug des sanctions américaines qui l’empêchent de collaborer avec des entreprises américaines, et donc de proposer les services de Google sur ses smartphones. En revanche, la firme conserve sa seconde place dans ce classement, avec presque 52 millions de smartphones vendus, un bon chiffre dû à son excellente réputation sur le marché chinois. Quant à Samsung, il reste toujours premier avec 22% de parts de marché, et presque 90 millions de smartphones vendus dans le monde. D’après un rapport de Strategy Analytics, c’est notamment la gamme de Galaxy A du constructeur sud-coréen qui a permis à Samsung de conserver sa première place.

Les analystes notent néanmoins que le marché du smartphone souffre encore au troisième trimestre par rapport à l’année dernière, avec une chute d’environ 5,7% des ventes globales. Au total, 366 millions de smartphones ont trouvé preneur au troisième trimestre 2020, contre 388 millions en 2019. Il y a néanmoins un léger rebond puisque la baisse est beaucoup moins prononcée qu’aux précédents trimestres, où les ventes avaient chuté de 20% en raison des différentes mesures de confinement mise en place dans le monde.