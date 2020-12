Ellen Page fait son coming-out transgenre et devient Elliot Page

Célèbre pour ses rôles féminins dans « Juno », « Bliss » ou plus récemment « Umbrella Academy », Ellen Page a officialisé son changement de genre sur les réseaux sociaux, en devenant Elliot Page.

Anciennement connu sous le nom d’Ellen Page, c’est désormais en tant qu’Elliot Page qu’il faudra désigner l’interprète culte de Juno et Bliss. L’acteur canadien a en effet fait son coming-out trans et non binaire sur les réseaux sociaux il y a quelques heures, au travers d’un long message posté sur Twitter, Instagram et Facebook. “Je veux partager avec vous le fait que je suis trans, commence l’intéressé. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot. J’aime le fait d’être trans. Et j’aime le fait d’être queer. (…) La vérité est que, même si je suis profondément heureux en ce moment, j’ai peur des intrusions, de la haine, des ‘blagues’ et de la violence”.

Après un premier coming-out en 2014 lors duquel ce dernier avait révélé être attiré par les femmes, Elliot Page était rapidement devenu un porte-parole de la communauté LGBTQ+ aux États-Unis. Il a régulièrement accusé le gouvernement Trump de pratiquer une politique intolérante et homophobe. En 2016, l’acteur avait campé l’un des rôles-titres de Free Love, mettant en scène le combat d’un couple homosexuel pour la reconnaissance de ses droits, avant d’épouser la danseuse et chorégraphe Emma Portner en 2018.

On ignore encore quel tournant prendra la carrière cinématographique d’Elliot Page après cette annonce. Après avoir campé le rôle féminin de Kitty Pryde alias Shadowcat dans les blockbusters X-Men : L’affrontement final (en 2006), puis X-Men : Days of Future Past (en 2014), l’acteur est depuis 2019 à l’affiche de la série Netflix Umbrella Academy, dans laquelle il incarne le personnage de Vanya Hargreeves, surnommée la Viole Blanche. Côté jeux vidéo, on se rappelle également de sa prestation dans l’excellent Beyond Two Souls de Quantic Dreams, où l’acteur jouait le rôle de Jodie Holmes. On peut espérer le voir à l’avenir incarner également des personnages masculins ou non binaires à l’écran.