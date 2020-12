Samsung devrait bel et bien abandonner son Galaxy Note en 2021

Les rumeurs se précisent : Samsung pourrait bel et bien abandonner sa gamme de Galaxy Note dès l’année prochaine et donnerait un stylet à son futur Galaxy S21 (ou S30) Ultra, tout en se concentrant sur sa prochaine gamme de smartphones pliants.

Depuis quelques mois maintenant, les rumeurs d’abandon de la gamme Note par Samsung s’enchaînent. Il y a quelques jours, le site coréen Aju News affirmait ainsi que l’iconique smartphone géant de la marque sud-coréenne pourrait tirer sa révérence dès l’année prochaine, une information aujourd’hui corroborée par Reuters. Après avoir interrogé plusieurs sources proches de Samsung, le média affirme en effet que la marque n’aurait même pas prévu de Galaxy Note 21 ou Note 30 en 2021. À la place, la firme miserait sur son Galaxy S21 (ou S30) Ultra, prévu pour le début d’année, et lui offrirait un stylet pour compenser l’absence d’un Note. Cela aurait du sens, puisque les gammes Galaxy S et Galaxy Note Ultra ne se différencient plus vraiment par leur taille comme c’était le cas les années précédentes – l’écran mesure 6,9 pouces sur le Galaxy S20 Ultra et sur le Galaxy S20 Ultra. Le S-Pen est, à ce jour, la seule véritable caractéristique propre au Galaxy Note par rapport aux Galaxy S.

D’après Reuters, si Samsung a décidé d’abandonner son iconique Galaxy Note, ce serait parce que la demande pour les smartphones ultra premium s’est écroulée en 2020, semble-t-il en raison de la crise sanitaire. On a d’ailleurs pu voir cette année que les constructeurs ont nettement moins misés sur leurs smartphones à plus de 1000 euros, pour mettre en avant des milieux de gamme, comme le OnePlus Nord, le Google Pixel 4a ou encore l’iPhone SE d’Apple. Tout cela nous laisse penser que les derniers Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ne se sont pas aussi bien vendus que prévu : une hypothèse que confirme Tom Kang, analyste chez Counterpoint, qui indique que les ventes de Galaxy Note ont nettement baissé cette année, avec 8 millions de smartphones vendus en moins qu’en 2019. Par ailleurs, les Galaxy S auraient également été peu plébiscités, puisque leurs ventes se seraient effondrées de 5 millions.

Les pliables pour remplacer les Galaxy Note ?

Même si Samsung abandonne bel et bien son traditionnel Galaxy Note en 2021, le constructeur ne compte pas laisser une place vide dans sa gamme et envisagerait de tout miser… sur ses smartphones pliants. À ce jour, la firme sud-coréenne a déjà lancé trois smartphones pliants depuis deux ans : le Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip, et le Galaxy Z Fold 2. L’année prochaine, le constructeur envisagerait de lancer pas moins de cinq smartphones pliants, couvrant plusieurs gammes, afin de démocratiser cette technologie à des prix plus corrects (rappelons que le Galaxy Z Fold 2 est tout de même vendu 2020 euros en France). Néanmoins, Reuters ne précise pas les contours de ces futurs smartphones. Quoi qu’il soit, même en l’absence de Galaxy Note, l’année 2021 risque d’être particulièrement chargée pour Samsung.