Quels jeux rejoignent le Xbox Game Pass et PlayStation Now en décembre ?

Si pour certains, le mois de décembre se fera malheureusement sans PS5 ou Xbox Series X, Microsoft et Sony comptent quand même sur leurs Xbox Game Pass et PlayStation Now pour terminer l’année 2020 de la manière la plus vidéoludique possible.

Malgré l’arrivée des consoles de nouvelle génération, les divers abonnements vidéoludiques en vogue à l’heure actuelle sont peut-être les véritables gagnants de l’année 2020. En attendant que d’éventuels chiffres viennent confirmer cette hypothèse, les deux services de Microsoft et Sony ont présenté hier leurs dernières nouveautés de l’année, qui accompagneront ce mois de décembre. Le premier, le Xbox Game Pass, se garnit d’un « bouquet final » de plus d’une quinzaine de jeux disponibles sur console Xbox et/ou sur PC et Android.

Dernier mois de l’année, bouquet final. — Xbox Game Pass 🇫🇷 (@XboxGamePassFR) December 1, 2020

Son catalogue gagnera l’excellent défouloir Doom Eternal sur PC ou encore le jeu « next-gen » contemplatif, Call of the Sea, sur les trois plateformes possibles. À noter, par ailleurs, que le volet Xbox Game Pass Ultimate (qui donne, en plus, accès au service de « cloud gaming« , xCloud, ou encore à EA Play – dès le 15 décembre sur PC) profitera, dès le 3 décembre, d’une offre promotionnelle à durée limitée et fixée à 1 euro par mois pendant trois mois.

3 décembre : Control (Android & Console) ; Doom Eternal (PC) ; Haven (Console & PC) ; RAGE 2 (Android) ; Slime Rancher (Android & Console) ; VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) et Yes, Your Grace (Android, Console & PC).

: Control (Android & Console) ; Doom Eternal (PC) ; Haven (Console & PC) ; RAGE 2 (Android) ; Slime Rancher (Android & Console) ; VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) et Yes, Your Grace (Android, Console & PC). 4 décembre : Dragon Quest XI S: Les Combattants de la Destinée – Definitive Edition (Console & PC).

: Dragon Quest XI S: Les Combattants de la Destinée – Definitive Edition (Console & PC). 8 décembre : Call of the Sea (Android, Console & PC) ; Monster Sanctuary (Android & Console) et Starbound (PC).

: Call of the Sea (Android, Console & PC) ; Monster Sanctuary (Android & Console) et Starbound (PC). 9 décembre : Unto The End (Console & PC).

: Unto The End (Console & PC). 10 décembre : Assetto Corsa (Android & Console) ; Gang Beasts (Android & Console) ; Greedfall (Android, Console & PC) ; SUPERHOT : MIND CONTROL DELETE (Android & Console) et The Impossible Game (Android, Console & PC).

En attendant Forbidden West …

Horizon Zero Dawn, Stranded Deep, and Broforce are your PS Now games for December. Full lineup details: https://t.co/3Gly6ZByBz pic.twitter.com/f6sOOdzTw8 — PlayStation (@PlayStation) December 1, 2020

Du côté de Sony, son service de jeu à la demande par abonnement, PlayStation Now, reste dans la sobriété. Six jeux viendront garnir son catalogue ce mois-ci, dont le monument Horizon Zero Dawn pour une durée indéterminée, pour faire patienter les joueurs impatients de mettre la main sur sa suite annoncée, Horizon Forbidden West. En outre, le jeu de course Wreckfest sera disponible pour les six mois à venir tandis que Stranded Deep et BroForce resteront disponibles pendant un an. The Surge 2 et Darksiders III, quant à eux, s’ajouteront définitivement au PS Now. Enfin, Resident Evil VII, Metro Exodus, Wolfenstein : The Old Blood et Rocket League quitteront, eux, discrètement le catalogue.