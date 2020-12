Apple dévoile son classement des meilleurs applis de 2020

La marque à la pomme a rendu public son traditionnel classement des applications les plus populaires de l’année sur l’App Store.

Juste après Google, qui établissait son classement des meilleures applications Android de 2020, c’est au tour de la firme de Cupertino de présenter son traditionnel classement des plus gros succès de l’année sur l’App Store. Année pandémique oblige, ce sont, sans grande surprise, les logiciels dédiés au travail et au développement personnel qui ont été les plus récompensés par le constructeur américain. Ainsi, sur iPhone, c’est l’application sportive Wakeout ! qui se démarque cette année, tandis que sur iPad, Apple a récompensé la plateforme de visioconférence Zoom. Sur Mac, on retrouve le logiciel de calendrier intelligent Fantastic, tandis que l’Apple TV aura cette année été marquée (tout comme les plateformes Android) par l’arrivée de Disney+. Sur Apple Watch, on retrouve également l’application de musique générée par intelligence artificielle, Endel.

Côté jeux enfin, la marque à la pomme s’aligne encore une fois avec son concurrent Google, puisque Genshin Impact remporte le prix du meilleur jeu sur iPhone, tandis que sur iPad, c’est Legends of Runeterra de Riot Games qui rafle la mise. De leur côté, les plateformes Mac et Apple TV ont respectivement récompensé Disco Elysium et Dandara Trials of Fear. Enfin, Apple Arcade, le nouveau service de cloud gaming imaginé par la marque à la pomme, a sacré le sympathique titre Sneaky Sasquatch.

Le classement des meilleurs jeux et applications de l’App Store est désormais devenu un rendez-vous annuel traditionnel pour les adeptes de la marque à la pomme. Pourtant cette année, Apple a vraisemblablement décidé d’innover, puisque chaque logiciel présent au palmarès se verra attribuer le tout premier prix physique de l’App Store Best of 2020. Présenté sur le site officiel de l’entreprise, ce dernier sera inspiré du logo bleu de la plateforme de téléchargement et fabriqué en aluminium 100% recyclé.

Meilleure application iPhone : Wakeout !

Meilleure application iPad : Zoom

Meilleure application Mac : Fantastic

Meilleure application Apple TV : Disney+

Meilleure application Apple Watch : Endel

Meilleur jeu iPhone : Genshin Impact

Meilleur jeu iPad : Legends of Runeterra

Meilleur jeu Mac : Disco Elysium

Meilleur jeu Apple TV : Dandara Trials of Fear

Meilleur jeu Apple Arcade : Sneaky Sasquatch