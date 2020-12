Star Wars : voici la liste des films et séries prévus dans les années à venir

La galaxie far far away de George Lucas n’a pas fini de faire parler d’elle, avec une impressionnante liste de nouveaux films et séries prévus dans les années à venir.

Certes, les fans de la franchise Star Wars ont toujours les yeux rivés sur la série The Mandalorian, qui distille actuellement sa saison 2 au compte-goutte sur Disney+. Cependant, la licence culte imaginée par Lucasfilm dans les années 1970 a encore quelques belles années devant elle. Comme l’a récemment résumé le site Murphy’s Multiverse, plusieurs films et séries sont déjà en projet au sein des studios Disney et Lucasfilm. Dès 2021, les fans de la licence devraient ainsi retrouver The Bad Batch, une série animée annoncée plus tôt cette année, et dont l’histoire sera dérivée de Clone Wars. Toujours l’année prochaine, une série autour de Cassian Andor a déjà lancé le coup d’envoi de son tournage. En 2022, c’est l’indétrônable Obi-Wan Kenobi qui aura droit à sa propre mini-série spin-off, dans laquelle les acteurs Ewan McGregor et Hayden Christensen devraient faire leur grand retour.

Fin 2023, c’est un nouveau film Star Wars qui devrait être diffusé au cinéma. Bien que rien n’ait été officiellement annoncé, ce dernier devrait marquer le début d’une nouvelle trilogie se déroulant environ 400 ans avant l’épopée Skywalker, pendant la Haute République. Un second film suivrait en 2025, puis un autre en 2027. En marge de la saga principale, un film dirigé par Taika Waititi a également été officialisé par Disney, sans plus de précisions pour le moment si ce n’est une possible sortie en 2023. Les réalisateurs J.D Dillard et Kevin Feige devraient eux aussi, réaliser leur propre film au sein de l’univers Star Wars. Concernant l’avenir plus lointain de la licence enfin, une série autour du personnage de Boba Fett aurait débuté son tournage en novembre, pour une diffusion encore indéterminée. Le mystérieux personnage créé par Leslye Headland devrait lui aussi avoir droit à sa propre série sur Disney+, tandis qu’une nouvelle trilogie développée par Rian Johnson (The Last Jedi) est également attendue d’ici quelques années. À noter que si les nouveaux films de la saga devraient vraisemblablement avoir droit à une sortie au cinéma, l’ensemble des séries annoncées sera diffusé en exclusivité sur Disney+.

Les prochains films et séries Star Wars