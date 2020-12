House of the Dragon : les dragons du spin-off de Game of Thrones se dévoilent

Après l’incroyable succès de la série Game of Thrones, HBO et Warner ont bien l’intention de poursuivre sur la lancée avec un spin-off, House of the Dragon.

Les fans de la série qui a tenu le monde entier en haleine durant plusieurs années n’ont d’yeux que pour eux : Drogon, Rhaegal et Visions ! Les dragons de la série ont été des compagnons qu’ils ont suivi tout au long de leur vie, de la naissance à leur mort pour certains d’entre eux. Dès lors, il était assez logique pour WarnerMedia, qui possède HBO, de mettre sur pied un spin-off qui mettra les dragons de nouveau à l’honneur.

Impressionnants dragons

House of Dragon excite l’imagination car l’histoire, qui précède celle de Game of Thrones, se base sur le livre Feu et Sang (Fire & Blood) de George R.R. Martin, sorti en 2018 et qui se compose de chroniques historiques retraçant les épisodes les plus marquants de la dynastie Targaryen. Des chroniques qui font appel à des dragons bien sûr, dont on peut admirer les premiers concept-arts officiels.

Le compte Twitter officiel de Game of Thrones a eu l’insigne honneur de partager ces images de deux dragons de la future série. Des créatures impressionnantes dont on imagine assez bien les dégâts qu’elles pourraient provoquer dans une bataille…

Ce même compte donne plusieurs informations sur l’histoire du spin-off : elle se déroulera 150 ans avant les événements de Game of Thrones, pendant la guerre civile des Targaryen baptisée la Danse des Dragons. C’est prometteur… Quant à la production, elle doit débuter l’année prochaine.

On connait aussi une partie du casting de la nouvelle série, qui mettra en scène Paddy Considine (vu dans la série Peaky Blinders et le film Hot Fuzz) dans le rôle du roi Viserys Ier. House of the Dragon a été co-créé par George R.R. Martin. C’est Miguel Sapochnik, réalisateur de plusieurs épisodes de Game of Thrones, qui sera le showrunner avec Ryan J. Condal, l’autre créateur de la série (on lui doit Colony).