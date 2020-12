Google présente un nouvel outil pour créer ses propres émojis

Google et son clavier Gboard permettent désormais à leurs utilisateurs de combiner plusieurs émojis entre eux, portant à plus de 14 000 le nombre de combinaisons possibles.

L’outil est en train d’être déployé sur les smartphones Android et il pourrait bien révolutionner notre manière de communiquer en émoji. Plus tôt cette année, Google avait annoncé qu’elle travaillait sur la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser leurs stickers Gboard en les combinant entre eux. Déployée en octobre sur les versions bêta du Gboard, la fabrique à émojis (ou « emoji kitchen » en anglais), devrait désormais être déployée sur tous les appareils compatibles d’ici la fin de l’année.

Concrètement, il sera désormais possible de combiner deux émojis ensemble pour créer un sticker personnalisé, allant du caca amoureux au morceau de fromage hilare (comme nous nous sommes amusés à les imaginer ici). Tous les émojis ne sont pas concernés par ce fabuleux nouvel outil, mais croyez-le, vous aurez de quoi faire, avec plus de 14 000 combinaisons possibles au total, dont certaines complètement loufoques. Disponible dès aujourd’hui, il vous suffit pour utiliser la fabrique à émojis, d’installer Gboard, le clavier de Google, et de vous assurer que vous posséder un terminal équipé de l’OS Android en version 6 ou ultérieure.

En sélectionnant un ou plusieurs émojis compatibles, un certain nombre de variantes vous seront alors proposées. Sans surprise, prévient la firme de Mountain View, certaines combinaisons fonctionneront mieux que d’autres. Si on a déjà quelques doutes quant à la réelle utilité du sticker singe-bonhomme de neige, on aura désormais bien du mal à se passer de l’émoji amoureux qui vomit, parfait pour exprimer notre désarroi face à une situation un peu trop niaise. Compatible avec la majorité des applications prenant en charge les stickers émoji, à l’instar de Facebook Messenger, Google Messages, Telegram ou encore WhatsApp, aucun portage iOS n’a pour le moment été annoncé par l’entreprise.