Wonder Woman 1984 adoubé par les premières critiques américaines

Attendu pour le 16 décembre prochain dans les salles obscures et sur HBO Max, le film « Wonder Woman 1984 » a déjà fait l’objet de quelques avant-premières aux États-Unis.

Il faudra attendre encore un peu pour découvrir Wonder Woman 1984, dont la sortie est prévue pour le 16 décembre prochain au cinéma, et en simultané sur la plateforme de streaming HBO Max. Cependant, plusieurs journalistes américains ont d’ores et déjà eu la possibilité de voir le nouveau long-métrage de DC Comics en avant-première et de livrer leurs impressions sur les réseaux sociaux. Présenté de manière unanime comme un hommage réussi aux années 1980, le film de Patty Jenkins semble avoir largement conquis son public. Comme le résume Germain Lussier pour Gizmodo : “Le film est extrêmement ambitieux, incroyablement excitant et plein d’espoir. C’est aussi très long, parfois à tort, mais cela m’a surtout rappelé à quel point un bon gros blockbuster peut être agréable à voir”.

I’ve seen #WonderWoman1984!@PattyJenks literally made an 80s movie in every way, making it so unique for today. It feels both bigger than the first WW while simultaneously more contained. Lots of Diana Prince and some epic Wonder Woman moments as @GalGadot literally soars! pic.twitter.com/QluelKwYly — BD (@BrandonDavisBD) December 5, 2020

I’m so happy to report that #WW84 is an absolute blast from start to finish. An exceptional compliment to the first film, it’s stuffed w/ heart, hope, love, action, romance & humor. @PattyJenks, @GalGadot & team delivered one of DC’s best sequels. I was in tears when it ended. pic.twitter.com/ivPkBFmehd — Erik Davis (@ErikDavis) December 5, 2020

I got to watch Wonder Woman 1984 yesterday and… honestly it’s just what I needed. What we all need. It’s uplifting, hopeful, and so utterly Wonder Woman. Just a beautiful film with themes that hit you right in the heart. #WW84 — Amy Ratcliffe (@amy_geek) December 5, 2020

WONDER WOMAN 1984 is — forgive the term — wonderful. It doubles down on the compassion and cheese that made the first so great, as well as its tenacious belief in the best of humanity. A magical, sorely needed beacon of hope in this year — Hoai-Tran Bui (@htranbui) December 5, 2020

Cet avis est partagé par bon nombre de médias américains, qui saluent également le discours d’espoir et d’humanité porté par les nouvelles aventures de Diana Prince dans WW84. Le film serait donc une digne suite du premier volet, sorti en 2017, et brille par “sa croyance tenace en l’humanité, une lueur d’espoir magique et indispensable cette année”, estime Slash Film. La blogueuse Amy Ratcliffe déclare, quant à elle : “Honnêtement, c’est exactement ce dont j’avais besoin. C’est ce dont nous avons tous besoin. C’est édifiant, plein d’espoir et tellement Wonder Woman. Juste un beau film avec des thèmes qui vous frappent en plein cœur”.

Considéré par Fan and Go et par beaucoup d’autres comme “l’une des meilleures suites de DC Comics”, Wonder Woman 1984 semble donc avoir convaincu la presse nord-américaine de façon assez unanime, que ce soit au niveau de son histoire, ou de la prestation de Gal Gadot, qui “s’envole littéralement”, rapporte Brandon Davis de ComicBook. De quoi nous donner encore plus envie de le découvrir.