Call of Duty : la mise à jour de la saison 1 reportée au 16 décembre

Annoncée initialement pour le 10 décembre, la mise à jour de la première saison de Call of Duty : Black Ops Cold War et Warzone arrivera finalement avec six jours de retard.

Ceux qui attendaient la mise à jour de la Season 1 de Call of Duty, annoncée initialement pour le 10 décembre sur Black Ops Cold War et Warzone, risquent d’être déçus. Sans donner beaucoup d’explications sur les raisons de ce report, le studio de développement a ainsi repoussé de près d’une semaine le lancement de sa mise à jour, désormais prévue pour le 16 décembre prochain.

“Nous prenons quelques jours supplémentaires pour tout peaufiner avant de vous donner gratuitement – à toute la communauté – cette quantité sans précédent de contenus.” – Call of Duty Official Blog

Annoncée il y a plus d’un mois, cette mise à jour conséquente apportera avec elle un rééquilibrage global des armes disponibles in-game, ainsi qu’une “quantité encore jamais vue de contenu gratuit”, a promis le studio Treyarch. Parmi les nouveautés les plus attendues de cette nouvelle saison, on note en particulier l’intégration du mode Warzone dans Black Ops Cold War, qui bénéficiera pour l’occasion d’une map inédite, ainsi que d’un nouveau mode. Trente nouvelles armes issues de Cold War seront également ajoutées au mode de jeu, qui reverra aussi en profondeur l’expérience des joueurs au sein du Goulag.

Concernant Black Ops Cold War, plusieurs nouvelles maps multijoueurs devraient être intégrées au jeu après la mise à jour, dont la carte Fireteam, et la carte Raid de Call of Duty : Black Ops 2, qui signera son grand retour. Plusieurs nouveaux modes Zombies ainsi qu’un mode 6v6 inédit seront aussi de la partie. Pour excuser son retard auprès des joueurs, Treyarch a également annoncé l’arrivée d’un bonus de double XP sur les niveaux et les armes à partir du samedi 12 décembre 19 heures CET, et jusqu’au lancement de la saison 1. Les joueurs de Black Ops Cold War pourront aussi récupérer deux packs gratuits en se connectant entre le 8 décembre à 19h et le 16 décembre 8h.

Pack Field Research :

skin d’opérateur épique (Park)

plan d’arme SMG épique

réticule épique

carte d’appel épique

charme d’arme rare

Pack Certified :

skin d’opérateur épique (Garcia)

plan d’arme de fusil d’assaut rare

réticule épique

charme d’arme épique

La rançon du succès

Call of Duty : Black Ops Cold War est un véritable succès commercial. Lancé le mois dernier, le FPS aura cette année permis à Activision d’augmenter ses revenus nets de 80% sur la licence culte, en engrangeant plus de 3 milliards de dollars sur les 12 derniers mois (sur l’ensemble des titres de la licence). Bien que surprenant pour les joueurs, ce report de quelques jours de la nouvelle saison devrait permettre au jeu de se faire happer par le très attendu Cyberpunk 2077, dont la sortie est elle aussi programmée pour le 10 décembre prochain sur certaines plateformes.