YouTube met en ligne 19 films James Bond gratuitement

La plateforme de vidéo en ligne a publié 19 films des aventures du célèbre agent secret britannique. Accessibles gratuitement pour les utilisateurs américains, il est cependant possible de les visionner depuis la France.

De Goldeneye à Permis de tuer, en passant par l’iconique Demain ne meurt jamais, les fans du célèbre agent 007 vont être ravis. Pour terminer l’année en beauté, et rendre hommage à Sean Connery, décédé au mois d’octobre, et célèbre pour avoir été le premier visage du Commander, YouTube a mis en ligne gratuitement 19 films cultes des aventures de l’agent secret britannique, accessible directement depuis la plateforme moyennant quelques secondes de publicités (pour les non-abonnés Premium). Seul bémol, pour des questions évidentes de droits d’auteurs, Google refuse pour le moment de laisser ses utilisateurs français accéder aux différents films, rapportent nos confrères de 01Net. Un problème heureusement vite résolu, à la simple condition de disposer d’un VPN loggué aux États-Unis.

En localisant votre VPN aux États-Unis, il est en effet très simple de contourner l’actuelle interdiction de Google, et de visionner gratuitement les longs-métrages cultes mettant à l’honneur le héros en costume. Attention néanmoins, la saga est disponible uniquement en version originale, et donc à réserver aux anglophones. Pour les plus aventureux, des sous-titres français automatiques (ou anglais) sont également proposés. L’occasion de (re)découvrir une licence culte, tout en travaillant son anglais.

Les films accessibles gratuitement sur YouTube :

James Bond 007 contre le Dr No (1963)

Bons baisers de Russie (1963)

Goldfinger (1964)

Opération Tonnerre (1965)

On ne vit que deux fois (1967)

Au service secret de sa Majesté (1969)

Les diamants sont éternels (1971)

Vivre et laisser mourir (1973)

L’homme au pistolet d’or 1974

L’espion qui m’aimait (1977)

Moonraker (1979)

Rien que pour vos yeux (1981)

Octopussy (1983)

Jamais plus jamais (1983)

Dangereusement vôtre (1985)

Tuer n’est pas jouer (1987)

Permis de tuer (1989)

Goldeneye (1995)

Demain ne meurt jamais (1997)

Le monde ne suffit pas (1999)

Utiles pour délocaliser sa connexion sur YouTube et les différentes plateformes de streaming, anonymiser son IP mais aussi jouer en ligne, les VPN font aujourd’hui partie de notre quotidien, moyennant un abonnement de quelques euros par mois. Pour retrouver notre comparatif des meilleurs VPN de 2020, c’est juste ici.