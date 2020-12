Tinder résume les tendances de l’année 2020 avec son « Year In Swipe »

La nature, la bière, Koh Lanta, Black Lives Matter : toute l’année 2020 ou presque s’est retrouvée sur Tinder, comme en témoigne ce bilan « Year In Swipe. »

« Je suis peut-être asymptomatique au COVID-19, mais clairement pas à ton charme. » Les utilisateurs de Tinder ont rivalisé de créativité bancale pour séduire en 2020, peut-être l’année où convenir d’un date a été le plus ardu. Pour preuve, l’application mobile de rencontres préférée des 18-25 ans nous a transmis son bilan « Year In Swipe » des tendances les plus en vogue en France ces douze derniers mois. L’application américaine s’est surtout concentrée sur les émojis les plus fréquemment utilisés dans les bios des utilisateurs. Ainsi, en 2020, la bière l’a par exemple emporté sur le vin et l’émoji doute 🤷 – marqueur d’une année sens dessus dessous – a été la plus tendance de l’année. En réaction au confinement, beaucoup auraient aussi privilégié l’émoji verdure 🌱 et les activités en pleine nature : « la randonnée est devenue un incontournable avec un nombre de mentions qui a doublé entre 2019 et 2020 – une activité à ajouter sans faute à ses “Passions” pour s’assurer de matcher » assure Tinder dans un communiqué.

En outre, de nombreux utilisateurs ont ouvertement montré leur soutien au mouvement Black Lives Matter, en brandissant un émoji poing levé ✊🏿 et en inscrivant “Swipe à gauche si tu ne soutiens pas BLM” sur leur bio. Par ailleurs, concernant les modes culturelles, rien n’est parvenu à surpasser l’engouement des jeunes adultes français pour l’émission Koh Lanta de TF1 : « l’Île des Héros et Les 4 Terres ont généré autant de mentions que le reconfinement cette année (et) Koh Lanta (a été) citée 5 fois plus en 2020 qu’en 2019 dans les bios Tinder. » De plus, pour compenser l’impossibilité de se rencontrer nez à nez, les utilisateurs de Tinder ont été nombreux à privilégier les rencontres virtuelles sur Animal Crossing : New Horizons. Enfin, les développeurs de Tinder ont aussi été témoins de l’adoption grandissante du réseau social TikTok, qui est devenu un moyen de se dévoiler pour les utilisateurs de Tinder. « Les mentions “TikTok” ont augmenté tout au au long de l’année avec un pic de +27% entre avril et mai » conclut le communiqué.