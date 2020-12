L’Europe se lance dans la 6G avec le projet Hexa-X

Alors que la 5G fait à peine son arrivée en France, l’Union européenne planche déjà sur l’avenir de nos télécommunications, en lançant son premier projet sur la 6G, baptisé Hexa-X.

Tandis que les opérateurs télécom français commencent tout juste à proposer leurs forfaits 5G sur le marché, l’Europe se voit déjà à l’heure de la 6G. Épaulée par le géant finlandais Nokia, la Commission européenne sur la 6G vient en effet de présenter sa première initiative officielle, en lançant le programme Hexa-X, destiné à travailler sur la prochaine norme de la téléphonie mobile. Cette fois, et contrairement à la 5G, nos dirigeants espèrent non seulement faire partie des pionniers sur le terrain, mais aussi arriver à ne plus dépendre de puissances étrangères (comme la Chine avec Huawei) pour espérer développer les réseaux mobiles nouvelle génération.

Officiellement lancée le 1er janvier prochain, l’opération Hexa-X sera donc pilotée par Nokia, rapporte le site de BFMTV. Le géant de la tech sera cependant secondé par plusieurs autres partenaires, tous européens, à l’image d’Orange, Atos ou le CEA. D’ici les années à venir, Hexa-X devrait permettre d’identifier les “cas pratiques et scénarios 6G uniques, le développement de technologies 6G fondamentales et la définition d’une nouvelle architecture pour une matrice intelligente qui intègre les activateurs technologiques 6G essentiels”, explique Nokia dans un récent communiqué. En marge des nombreuses innovations que devrait apporter la 5G, l’Europe espère ainsi s’imposer comme un acteur de poids pour l’avenir, et permettre toujours plus d’échange de données, dévoile Peter Vetter, Head of Access Research Lab chez Nokia : “Les réseaux 6G auront un sixième sens qui comprendra intuitivement nos intentions, rendant nos interactions avec le monde physique plus efficace et anticipant nos besoins, améliorant ainsi notre productivité”. Évidemment, l’Union européenne n’est pas la seule à investir gros dans la 6G. En Asie, le coréen Samsung vient aussi de publier un livre blanc sur le sujet, qui planifie l’arrivée de la nouvelle norme pour 2030, tandis que la Chine a déjà placé son premier satellite 6G en orbite.