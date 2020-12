Fortnite : un leak dévoile de nouvelles armes exotiques

La saison 4 de Fortnite s’est terminée sur un combat épique contre Galactus, le Dévoreur de monde. Alors que la cinquième saison compétitive du chapitre 2 s’apprête à démarrer sur le battle royale à succès d’Epic Games, un leak vient déjà de nous offrir un petit aperçu de ce qui attendra les joueurs lors des prochains patchs de mise à jour de la saison. Première apparition notable : celle d’un nouveau fusil à pompe. En effet, beaucoup n’avaient pas caché leur mécontentement après la suppression du fusil à pompe de chasse lors de la précédente saison. Bonne nouvelle, le dataminer FortTory a récemment dévoilé sur Twitter (ci-dessous), une partie du code du jeu faisant référence à un certain “Shotgun Western Arena”, qui pourrait donc s’imposer comme le digne remplaçant du-dit fusil à pompe de chasse. L’hypothèse s’est vraisemblablement confirmée avec la publication de la première bande-annonce officielle du Season Pass de la saison 5, dans laquelle on aperçoit en arrière-plan le personnage de Mancake équipé d’un fusil encore inconnu au bataillon.

All unreleased Exotic weapons in the files

HopRockDualies

SMG_Frozen

SMG_RunGun

Assault_BigMoney

Assault_Brrrrst

Launcher_DrunkenQuad

Sniper_DragonBreath

these might be scrapped or be for the future.

