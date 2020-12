Steve Wozniak, le papa d’Apple, présente sa nouvelle entreprise, Efforce

Le cofondateur d’Apple revient en force avec Efforce, une sorte de place de marché où les entreprises seront récompensées pour réaliser leurs objectifs écologiques. Tout s’organise autour de la blockchain, avec un jeton virtuel baptisé WOZX.

45 ans après avoir lancé Apple avec Steve Jobs, Steve Wozniak continue d’agiter la sphère tech régulièrement. Mais si ses prises de paroles sont particulièrement commentées depuis des années, c’est bien la première fois que le co-fondateur d’Apple communique sur un nouveau projet dont il fait partie intégrante. Wozniak vient en effet de présenter sa nouvelle start-up, baptisée Efforce, en collaboration avec cinq autres créateurs. Cette entreprise espère « monétiser les économies d’énergie transférables », et se présente, pour vulgariser, sous la forme d’une place de marché où les entreprises pourront financer leurs projets écologiques, un lieu qui leur permettra de concrétiser leurs projets verts sans passer par les canaux traditionnels qui nécessitent généralement un retour sur investissement. Ici, le retour sur investissement sera calculé sous la forme d’un « crédit d’énergie », qui représentera les économies réalisées grâce à la concrétisation du projet écologique d’une entreprise. Mais le plus intéressant, c’est que l’entreprise se repose sur la blockchain afin de dynamiser ce marché émergent, et met même à disposition un jeton numérique pour organiser les échanges, le WOZX.

Avec Efforce, Wosniak espère « améliorer notre empreinte énergétique et réduire notre consommation d’énergie sans changer nos habitudes ». Ce projet naissant n’est pas encore totalement clair, mais on note néanmoins l’utilisation originale de la blockchain dans un projet vert, avec la mise en place de ce fameux jeton numérique comme élément central de la communication d’Efforce. Son utilisation permettrait d’attirer certains investisseurs désireux de voir son cours augmenter, comme ça a déjà été le cas depuis son lancement le week-end dernier, avec une valeur qui est passée de 1,08$ à 1,50$. Actuellement, ce jeton peut uniquement être acheté et revendu sur la plateforme d’échange cryptomonnaie singapourienne HBTC.