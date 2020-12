Apple : un nouveau produit le 8 décembre ?

Apple aurait envoyé un mémo aux réparateurs agréés d’Apple concernant l’AppleCare, ce qui laisse supposer la sortie d’un nouveau produit mardi prochain.

Apple a beau avoir tenu des conférences en septembre, octobre et novembre, et lancé de très nombreux produits depuis la rentrée – dont l’iPhone 12, l’iPad Air, de nouvelles Apple Watch ou encore ses Mac M1 – la firme pourrait bien nous réserver une surprise le 8 décembre prochain. C’est en tout cas ce que laisse supposer un mémo interne distribué par Apple à ses fournisseurs agréés et mentionnant des changements concernant l’AppleCare, l’assurance proposée à l’achat d’un produit pommé. Selon les techniciens de ces centres agréés, ce type de mémo présage généralement l’arrivée imminente d’un nouveau produit, comme ça avait déjà été le cas pour tous les précédents appareils lancés par la Pomme.

Il faut donc s’attendre à quelque chose, mais quoi ? Après avoir tenu trois conférences depuis la rentrée, il semble assez improbable qu’Apple en fasse une quatrième avant la fin de l’année, d’autant que Tim Cook avait déjà déclaré que les « nouvelles expériences » attendront 2021. La précédente conférence de présentation des premiers Mac M1 s’intitulait également « One More Thing », ce qui est assez parlant. Néanmoins, Apple pourrait très bien lancer un nouveau produit sans tenir de conférence, comme la firme l’a déjà fait à maintes reprises pour l’iPhone SE, d’anciens iPad ou encore ses AirPods. S’il y a bel et bien un nouveau produit chez Apple ce 8 décembre, il ne faut donc pas s’attendre à un produit majeur. On pourrait bien avoir droit aux fameux AirTags, ces traqueurs GPS signés Apple dont en entend parler depuis de longs mois, ou encore une nouvelle Apple TV plus véloce afin de booster Apple Arcade, le service de jeux vidéo par abonnement de la firme. Dernière possibilité : les AirPods Studio, le casque haut de gamme estampillé Apple qui aurait dû être lancé en fin d’année, mais dont nous n’avons finalement pas eu de nouvelles. Réponse mardi prochain !