Netflix teste un outil pour surveiller l’activité de ses enfants

Avec le « Kids Activity Report », les parents vont pouvoir mettre la main sur des « rapports d’activité » de leurs enfants sur la plateforme, et ainsi mieux cerner leurs goûts. Dans un premier temps, cette fonction fait l’objet d’un test, et ne sera pas déployée pour tous.

En tant que parents, vous vous demandiez quels programmes votre enfant passe des heures à regarder sur Netflix ? Il sera désormais possible de le savoir grâce à un nouvel outil baptisé « Kids Activity Report ». Destinée aux parents, cette fonction permet de prendre connaissance des programmes visionnés par vos petites têtes blondes sur leurs comptes « Kids », dont les contenus les plus regardés, les recommandations qui sont faites à votre enfant, mais aussi leurs personnages favoris. Comme l’explique un porte-parole de Netflix à The Verge, le but est de permettre aux parents de mieux cerner les goûts de leurs enfants en leur permettant de connaître leurs programmes favoris.

« La plupart des parents savent ce que leurs enfants aiment, grâce aux costumes d’Halloween ou aux jouets qu’ils demandent à Noël. Mais nous ne savons pas toujours de quoi traitent ces programmes » explique ainsi Michelle Parsons, responsable de la division « famille » chez le géant du streaming. Ces « rapports d’activités », envoyés par mail aux parents, peuvent bien sûr être désactivés si l’enfant ne souhaite pas que ses parents sachent ce qu’il regarde sur la plateforme. La fonction fait actuellement l’objet d’un test mondial, et ne sera donc pas accessible à tous. Le service ne précise pas quels pays sont concernés par ce test.

En parallèle, Netflix teste également un nouveau profil familial, d’après The Verge. Contrairement aux profils traditionnels et les profils pour enfants, les profils familiaux devraient contenir des séries et des films adaptés à toute la famille. Théoriquement, ce type de profil ne permettra pas de regarder certains programmes pour adultes, comme The Witcher, par exemple.