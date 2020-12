Samsung présente ses Galaxy M11 et M51

Le géant coréen a annoncé aujourd’hui l’arrivée sur le marché de deux nouvelles itérations de la gamme Galaxy, à la fiche technique intéressante et au prix contenu.

Alors que Samsung semble avoir définitivement enterré l’idée d’un nouveau Galaxy Note à l’avenir, le constructeur a annoncé aujourd’hui, par le biais d’un communiqué, la sortie de deux nouveaux modèles de la lignée Galaxy, avec le M11 et le M51. Ces téléphones, au prix contenu, bénéficient de solides atouts techniques.

Galaxy M51 : batterie record

Avec son écran Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, le Samsung Galaxy M51 devrait satisfaire les amateurs d’écrans toujours plus imposants. Mais c’est au niveau de son autonomie que le smartphone entend bien se démarquer, avec une batterie de 7000 mAh, soit la plus grande jamais embarquée dans un téléphone de la marque. Compatible avec la charge rapide 25W et le « powershare » (charge inversée), le terminal promet déjà de tenir toute la journée sans sourciller, même en conditions d’utilisation intenses. Un vrai missile.

Sous le capot, le M51 embarque 6 Go de RAM ainsi qu’un processeur Snapdragon 730. On retrouve également 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via microSD. Un lecteur d’empreinte optique est également situé directement sous la dalle et promet un déverrouillage rapide et sécurisé. Enfin, côté photographie, le M51 embarque un quadruple module dorsal de 64 Mpx et 12 Mpx (UGA), complété par un objectif macro et un destiné aux portraits. Le capteur frontal atteint quant à lui les 32 Mpx.

Disponible en blanc ou noir, le Samsung Galaxy M51 est d’ores et déjà accessible sur le site officiel de la marque, au prix de 399€.

Galaxy M11 : le nouvel « entrée de gamme »

Concernant le Samsung Galaxy M11, l’entreprise coréenne a décidé de jouer la carte de la polyvalence, avec une imposante batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 15W et 32 Go de stockage interne extensible jusqu’à 512 Go. Ce modèle d’entrée de gamme est prometteur, mais ne bénéficiera que d’un Snapdragon 450 et de 3 ou 4 Go de RAM selon les versions. Équipé d’un écran Infinity-O de 6,4 pouces, le terminal embarque également un triple module photo externe (13+5+2 Mpx), compatible avec la fonctionnalité Live Focus, qui permet d’améliorer la prise de vue.

Disponible en blanc ou bleu, le Samsung Galaxy M11 est accessible au prix public conseillé de 179€.