Cyberpunk 2077 : les versions PS4 et Xbox One sont affreuses

Cyberpunk 2077 est enfin là, mais il ne fait pas que des heureux. Sur le web, de nombreux joueurs font état de graphismes clairement décevants sur les versions PS4 et Xbox One, comparés à ceux qu’on retrouve sur PC.

C’était sans doute l’un des titres les plus attendus de l’histoire moderne du jeu vidéo, et les fans peuvent enfin y jouer depuis ce 10 décembre, date de sa sortie officielle sur toutes les plateformes. Si le titre a emballé certains et déçus d’autres, toutes les versions du titre ne seraient pas logées à la même enseigne. De nombreux joueurs se plaignent ainsi de la qualité graphique sur les versions PlayStation 4 (FAT) et Xbox One de Cyberpunk 2077, qui serait bien en deçà des graphismes dont ont pu profiter les joueurs sur des PC véloces. On a nous-même lancé le titre aussi bien sur PS5 (donc, avec la version PS4 pour l’instant) que sur Google Stadia et PC, et le constat est effectivement sans conteste à l’avantage du cloud gaming et du PC. Sur Twitter, ils sont nombreux à partager des captures du titre sur console.

Bon je confirme, 1h de jeu et #cyberpunk2077 est horrible techniquement. Des trucs qui pop partout, même pas besoin de tirer sur ces ennemis (difficulté max), la camionnette ennemie qui finit dans le mur alors que je n'ai rien fait. Le jeu ne semble pas fini sur PS4, clairement. pic.twitter.com/8JHlnR6jUg — CLAPMAN (@Clapman_YT) December 9, 2020

Comme on peut le voir sur ces tweets, les textures sont parfois totalement bâclées, si bien qu’on a même l’impression de se retrouver devant un titre paru dix ans plus tôt. Globalement, les joueurs notent qu’une grande partie des effets visuels ont fini par être abandonnés sur les versions old gen, notamment en ce qui concerne les explosions, et parfois une partie du visage des personnages visibles dans le jeu. Aussi, les rues de Night City semblent bien moins peuplées sur les versions PS4 et Xbox One du titre, comparé à la version PC. Même si l’éditeur a publié un patch dans la foulée pour corriger certains bugs, de nombreux joueurs notent que les graphismes n’ont pas changé sur leur console. Gamekult montre par ailleurs quelques exemples plutôt parlant en vidéo sur Twitter, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Et un dernier venant encore une fois directement du #GKLive (toujours l’introduction du jeu, mais avec cette fois-ci un vrai accès à l’open world) pic.twitter.com/0KpKvAKfe5 — Gamekult Jeux Video (@Gamekult) December 9, 2020

Reste à voir si ces graphismes en demi-teinte sur les consoles old gen ne sont que des bugs de lancement. CD Projekt Red pourrait en effet améliorer drastiquement le rendu via de futures mises à jour, comme cela s’est vu par le passé sur des jeux souffrant de tels problèmes. L’éditeur précise néanmoins sur son site que le titre est « parfaitement jouable sur Xbox Series X/S et PS5 », même s’il ne sera disponible que début 2021 sur ces consoles…