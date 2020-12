Disney : aux USA, des masques ajoutés virtuellement aux indisciplinés

Aux États-Unis, les parcs Disney restent ouverts pour les fêtes. Mais pour lutter contre la pandémie, le port du masque est obligatoire à chaque instant. Pour endiguer l’indiscipline de certains visiteurs, la firme a testé une nouvelle fonctionnalité d’ajout numérique de masque. Le but : loger tout le monde à la même enseigne et décourager les gens qui voudraient l’enlever pour la photo dans les attractions.

Si en France les aficionados de Disneyland ne pourront pas passer les fêtes dans le célèbre parc, la maison de Mickey reste ouverte outre-Atlantique. Mais pour lutter contre la pandémie, les visiteurs doivent porter des masques, du moins en théorie. Dans un communiqué, relayé par Engadget, la firme explique avoir arrêté d’ajouter numériquement des masques sur le visage de certains indisciplinés. En effet, comme on peut le remarquer sur une photo partagée sur la page Facebook Disney World Junkies, des masques faciaux étaient ajoutés sur les visages des visiteurs qui ne respectaient pas la réglementation en vigueur. Disney explique avoir voulu tester cette nouvelle fonctionnalité « en réponse aux demandes des visiteurs ». Cette pratique a notamment été expérimentée sur des attractions comme Dinausor et Buzz Lightyear Laser Blast. Selon certains des internautes, cet ajout numérique de masque visait à décourager les visiteurs qui voudraient enlever leur masque au moment de la photographie dans les diverses attractions. Il semblerait donc que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances de Disney, qui va devoir trouver une nouvelle manière de s’assurer que les visiteurs gardent leurs masques lors des attractions. Dans les parcs, il est obligatoire de le garder à chaque instant, et ce, dès 2 ans. Il est en revanche autorisé de l’enlever au moment des repas et lorsque l’on veut boire. Sur son site, Disney précise aussi que des prises de températures peuvent être requises avant d’entrer à certains endroits du parc.

Des parcs toujours fermés en France

En France, le parc a dû se résoudre à renoncer à la pourtant très importante période de Noël. Si lors de l’annonce du confinement Disney misait sur une réouverture au 19 décembre, il ne sera finalement rien. Dans un communiqué, le parc français a indiqué rouvrir ses portes le 13 février 2021, soit quelques jours avant les vacances d’hiver. Reste à voir désormais si la situation sanitaire le permettra.