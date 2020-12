Willow, Zootopia+, Alien et plus de 10 séries et 15 films Disney ou Pixar à venir sur Disney+

Les franchises « Star Wars » et « Marvel » n’ont pas été les seules à doubler de volume en un jour, hier. La Walt Disney Company a aussi prévu plusieurs dizaines de nouveaux projets dans les années à venir.

À l’occasion de son « Investor Day » et de son bilan financier hier, la Walt Disney Company en a profité pour délivrer une myriade de projets audiovisuels qui garniront progressivement sa plateforme Disney+ dans les années à venir. En plus de films et séries spécifiquement attachées aux licences Star Wars et Marvel, le studio aux grandes oreilles est revenu sur pléthores de futurs films d’animation et autres projets en cours. Le Journal du Geek vous récapitule le tout ici !

Les films et séries d’animation

Pour commencer, les Walt Disney Animation Studios ont confirmé que son dernier grand long-métrage, Raya et le dernier dragon, sortira simultanément au cinéma et sur Disney+ le 5 mars 2021. Sur la plateforme, comme pour Mulan, il sera accessible en « Premier Access » à un prix supplémentaire de 29,99 dollars. Ils ont aussi révélé le titre de leur prochain projet, prévu pour une sortie en salle en novembre 2021 : Encanto (qui signifie « charme » en espagnol). Il sera surtout marqué par des chansons signées Lin-Manuel Miranda.

Outre une peuplade de nouvelles séries (comme Zootopia+ ou Vaiana, la série) prévues sur Disney+, Disney a aussi fait le plein de nouveaux projets estampillés Pixar. Il faudra par exemple compter sur un spin-off de Toy Story, nommé Lightyear, qui reviendra sur la jeunesse de Buzz l’Éclair, doublé par Chris Evans. L’été prochain verra aussi la sortie de Luca, un film aux allures de production Ghibli. Par ailleurs, Disney a confirmé que Soul, à la sortie maintes fois repoussée suite à la pandémie de COVID-19, sortira bien sur Disney+ le 25 décembre 2020.

Walt Disney Studios

Baymax (série Disney+, spin-off des Nouveaux Héros)

Encanto (novembre 2021)

The Ice Age Adventures of Buck Wild (spin-off des films Âge de Glace)

Iwaju (série Disney+)

Journal d’un dégonflé (film)

Vaiana, la série (série Disney+)

La Nuit au Musée (film)

Raya et le dernier dragon (5 mars 2021)

Tiana (série Disney+)

Zootopia+ (série Disney+)

Pixar

Burrow (court-métrage, le 25 décembre 2020 sur Disney+)

Cars (série)

Inside Pixar (série documentaire)

Lightyear (2022)

Luca (été 2021)

Pixar Popcorn (série de courts-métrages)

Turning Red (2022)

Soul (long-métrage, le 25 décembre 2020 sur Disney+)

Win or Lose (série, automne 2023)

Les films et séries en « live-action »

Du côté des productions en prises de vues réelles, l’agenda de la Walt Disney Company semble n’avoir jamais été autant chargé. En plus de films déjà annoncés comme Jungle Cruise ou un remake en live-action de La petite sirène, le studio aux grandes oreilles a aussi signé un nouveau Pinocchio réalisé par le grand Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Le Pôle-Express, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?) et comprenant son acteur fétiche, le gigantesque Tom Hanks (Seul au monde, Le Terminal, Forrest Gump). Autrement, les Walt Disney Studios travaillent aussi sur une série reprenant le célèbre conte de la Belle et la Bête et sur un film Peter Pan & Wendy avec Jude Law en Capitaine Crochet et Yara Shahidi en Fée Clochette.

Les filiales de la multinationale de Mickey ont aussi fait le plein de bonnes nouvelles. Une toute-première série Alien verra le jour sur la chaîne américaine FX (et sur le nouveau volet Star de Disney+). Par ailleurs, une série biopic en quatre saisons, intitulée The Stones, reviendra sur la carrière pharaonique des Rolling Stones. FX accueillera aussi quatre nouvelles saisons de la sitcom culte It’s always sunny in Philadelphia. Hulu, de son côté, a confirmé avoir signé une cinquième saison pour la série à succès The Handmaid’s Tale. Enfin, les productions LucasFilm n’impliquant pas la licence Star Wars se garniront d’une série remake de Willow, toujours avec Warwick Davis dans le rôle-titre, et un Indiana Jones 5 réalisé par James Mangold (Logan, Le Mans 66).

Walt Disney Studios

La Belle et la Bête (titre temporaire d’une série Disney+ avec Luke Evans et Josh Gad)

Big Shot (série Disney+, 2021)

Chip N’ Dale : Rescue Rangers (film mêlant animation et prises de vues réelles avec John Mulaney et Andy Samberg)

Cruella (film)

Greek Freak (biopic sur le basketteur Giannis Antetokounmpo)

Hocus Pocus 2 (film)

Il était une fois 2 (film avec Amy Adams)

Jungle Cruise (film avec Dwayne ‘The Rock’ Johnson)

The Lion King (préquel)

The Mighty Ducks : Game Changers (série Disney+, 2021)

The Mysterious Benedict Society (série Disney+, 2021)

Percy Jackson & les Olympiens (série)

Peter Pan & Wendy (film avec Jude Law et Yara Shahidi)

La petite sirène (film)

Pinocchio (film réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks)

Sister Act (remake avec Whoopi Goldberg, là aussi)

Swiss Family Robinson (série)

Treize à la douzaine (remake avec Kenya Barris et Gabrielle Union)

Trois hommes et un bébé (remake avec Zac Efron)

Turner & Hooch (série Disney+, 2021)

LucasFilm (non-Star Wars)

Children of Blood & Bone (film)

Indiana Jones 5 (film réalisé par James Mangold)

Willow (série avec Warwick Davis)

Documentaires sur National Geographic

America The Beautiful (série)

A Real Bug’s Life (série)

Cousteau (film)

Genius (saison 4 confirmée)

Limitless With Chris Hemsworth (série)

Secrets of the Whales (série)

Welcome to Earth (titre temporaire d’une série avec Will Smith)

Séries sur Hulu (et Star)

Dopesick

The Dropout

The Handmaid’s Tale (saison 5 confirmée)

Nine Perfect Strangers (série avec Nicole Kidman, 2021)

Only Murders in the Building

Séries sur FX