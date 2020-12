Twitter sanctionné pour avoir rendu publics certains messages privés

La plateforme américaine devra s’acquitter d’une amende conséquente prononcée par le régulateur irlandais des données Irish Watchdog. Elle est accusée d’avoir manqué à son obligation de protection des données, en rendant publics certains messages privés.

450 000 €, c’est le montant de l’amende dont devra prochainement s’acquitter Twitter. Une décision prononcée mardi 15 décembre 2020 dans le cadre du régime européen de confidentialité par l’Irish Watchdog, et qui fait suite à un bug de son application Android datant de 2019, ayant rendu publics certains DM privés d’utilisateurs. Si le montant de cette sanction ne devrait pas mettre la plateforme en difficultés financières, elle constitue cependant une grande première historique. En effet, cette décision conforme au RGPD (en vigueur depuis 2018) est la première à faire suite au nouveau système de confidentialité des données de l’Union européenne, rapporte le site de TechCrunch. Elle pourrait d’ailleurs être suivie de plusieurs autres, émanant des autres régulateurs nationaux de l’Union européenne.

Twitter « assume l’entière responsabilité »

Dans un communiqué officiel, Twitter affirme “assumer l’entière responsabilité” de son erreur. “Nous restons pleinement engagés à protéger la confidentialité et les données de nos clients, y compris par le biais de notre travail pour informer rapidement et en toute transparence le public des problèmes qui surviennent”, a assuré la plateforme américaine. L’entreprise s’est également expliqué sur son temps de réaction face à la situation à l’époque, dû à la “conséquence imprévue de la dotation en personnel entre le jour de Noël 2018 et le jour de l’an”. Le réseau social a également promis qu’il avait tout mis en œuvre pour que la situation ne se reproduise plus. Tandis que Google et Amazon ont également fait l’objet d’une récente sanction européenne, cette fois de la part de CNIL, pour leur traitement des cookies, Twitter reste encore visé par au moins deux autres enquêtes de la part de l’organisme Irish Watchdog selon Reuters.