Samsung Galaxy S21 : le support du stylet se confirme

Maintenant que la gamme de Galaxy Note s’apprêterait à tirer sa révérence, Samsung envisage d’offrir le support de son stylet à d’autres smartphones, dont ses prochains Galaxy S21.

Au début du mois, nous apprenions que Samsung compterait bel et bien abandonner sa gamme de Galaxy Note en 2021. Sauf qu’en l’absence de Note l’année prochaine, il n’existerait plus aucun smartphone équipé d’un stylet chez Samsung, puisque c’est le principal argument de cette gamme maintenant que les Galaxy S l’ont rattrapé en ce qui concerne la taille d’écran. Quelques rumeurs ont ainsi émergé pour indiquer que le fameux S-Pen pourrait débarquer sur d’autres gammes, dont, notamment, le plus imposant des Galaxy S, le futur Galaxy S21 Ultra. Cette rumeur est aujourd’hui pratiquement confirmé par TM Roh, président de la section mobile chez Samsung, qui vient de dévoiler la feuille de route de la marque dans un article de blog.

On y apprend une nouvelle fois que Samsung abandonnerait sa gamme Note, pour laisser de la place à ses pliables. La firme compterait ainsi étendre le support du S-Pen à « d’autres appareils de notre gamme », dont, sans doute, au moins un des prochains Galaxy S21 (certainement le modèle « Ultra »), mais aussi des smartphones pliants, dont le Galaxy Z Fold 3. Et concernant les pliables, Samsung en prévoirait plusieurs, avec la volonté de rendre cette catégorie de produit « plus accessible à tous ». Si TM Roh n’en dit pas plus, on pense évidemment aux rumeurs concernant un Z Fold « Lite » prévu dans le courant de l’année 2021.

TM Roh mentionne également de nouvelles « capacités de caméra et des vidéos de qualité professionnelle » sur ses futurs mobiles. La firme, qui a longuement fait partie des rois sur le secteur de la photo mobile, s’est aujourd’hui faite devancer par Apple qui a largement rattrapé son retard, ou encore Google qui n’en finit plus de nous étonner avec ses algorithmes impressionnants pour améliorer les clichés. C’est justement ce point que Samsung viserait à améliorer, en dotant ses prochains produits d’une nouvelle IA destinée à considérablement améliorer la qualité des images. C’est peut-être la faiblesse des smartphones de Samsung par rapport à ses concurrents, puisqu’ils sont pourtant équipés d’un hardware impressionnant côté capteurs.

Enfin, TM Roh nous en apprend plus sur la date de présentation des futurs Galaxy S21. Il nous confirme notamment que Samsung organisera bien cet événement au mois de janvier, soit un à deux mois plus tôt qu’à l’accoutumée, et nous invite à y découvrir de plus amples informations sur le futur de la firme. Les rumeurs parlent de la date du 14 janvier 2021, avec une commercialisation des Galaxy S21 attendue le 29 janvier.