Après avoir assuré aux joueurs qu’ils pourraient bénéficier d’un remboursement intégral sur console, les développeurs de CD Projekt se heurtent au refus de Sony.

C’était une promesse autant qu’un aveu de faiblesse de la part de CD Projekt Red. Après les plaintes de plusieurs joueurs console, notamment au sujet de la qualité graphique décevante de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, le studio polonais s’était engagé à permettre un remboursement intégral du jeu depuis les stores en ligne. Seul problème, si certains joueurs ont effectivement pu être remboursés, d’autres n’ont pas eu cette chance. Selon le média VGC, plusieurs utilisateurs auraient ainsi essuyé un refus de la part de Sony, motivé par le fait que ces derniers avaient déjà téléchargé et lancé le jeu, conformément à la politique du PSN en matière de remboursement.

@PlayStation @AskPlayStation you guys are complete clowns. @CDPROJEKTRED @CyberpunkGame stated I can get a refund and you guys want to tell me this pic.twitter.com/gynnaMw9E0 — Koda ➐ (@ThatBoiKoda) December 14, 2020

Dans plusieurs échanges tendus avec le service client de la plateforme PlayStation relayés sur les réseaux sociaux, certains joueurs expliquent ainsi s’être vus refusé le remboursement du blockbuster vidéoludique, leur interlocuteur indiquant simplement que les deux gros patchs correctifs prévus en janvier et février prochain permettraient de corriger la majorité des défauts et bugs de Cyberpunk 2077. Sur Twitter, on peut notamment voir un conseiller du service client PSN expliquer à un utilisateur mécontent : “À moins que l’information ne vienne de Sony, vous ne pouvez pas la considérer comme légitime. L’éditeur peut affirmer ce qu’il veut, cela ne veut pas dire que c’est vrai”.

Nouveau bad buzz pour Cyberpunk 2077

En plus de ses nombreux problèmes techniques, et malgré les excuses présentées par CD Projekt dans un récent communiqué, il semblerait que Sony n’ait donc pas l’intention de prendre en compte la volonté du studio polonais. Face à cette gestion de crise catastrophique, on peut aussi se demander si le studio de développement n’a pas tout simplement oublié de consulter Sony et Microsoft au préalable avant d’annoncer sa campagne de remboursement massive… à moins que les entreprises n’aient tout simplement pas eu le temps de prévenir leurs services après-vente. En attendant d’avoir le fin mot de l’histoire, c’est un nouveau coup dur pour Cyberpunk 2077, qui semble décidément avoir suscité autant d’attente que de déception de la part des joueurs.