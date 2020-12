Laissez l’IA retoucher intégralement vos photos avec LuminarAI

Fort de ses solutions de retouches photo prisées par de nombreux photographes, Skylum dévoile LuminarAI, une version de son logiciel phare entièrement automatisée grâce à l’intelligence artificielle.

Vous souhaitez gagner du temps lors de la retouche de vos photos ? Dans ce cas, le nouveau logiciel signé Skylum pourrait bien vous intéresser. L’éditeur, connu pour son logiciel de retouche photo baptisé Luminar, vient tout juste de lever le voile sur une nouvelle version destinée à accélérer drastiquement le post-traitement de vos images. « Nous n’accordons que 30 % de notre temps à la créativité ! » explique Alex Tsepko, PDG de Skylum. « Nous avons développé LuminarAI pour inverser cette tendance, et faire en sorte que les utilisateurs se concentrent sur les résultats et les photos, sans se soucier du processus de retouche. »

Pour ce faire, LuminarAI se repose sur l’intelligence artificielle, qui va analyser automatiquement vos clichés et créer un mapping 3D afin de déterminer la profondeur d’une scène. Ensuite, le logiciel vous proposera des suggestions d’améliorations, et vous n’aurez qu’à choisir le résultat qui vous convient le mieux, en un clic ! L’avantage, c’est que LuminarAI vous laissera tout de même la main sur le résultat final. « En moins de deux minutes, les utilisateurs passeront d’une image non traitée à une base enrichie de multiples rendus » explique le PDG de la firme. Skylum détaille les diverses technologies embarquées telles que la reconnaissance automatiquement du ciel dans une image, grâce à la SkyAI, ou encore l’ajout d’effets photo-réalistes comme de la brouillard ou de la brume grâce à la technologie AtmosphereAI. Et concernant les sujets, LuminarAI est capable de modeler des corps avec BodyAI, de modifier la couleur de l’iris avec IrisAI, en encore d’améliorer des portraits avec FaceAI et SkinAI. Enfin, CompositionAI aide à obtenir un cadrage parfait se basant sur la règle des tiers, règle d’or dans le monde de la photographie.

Pour les utilisateurs actuels de Luminar 4, dernier logiciel en date de l’éditeur, pas d’inquiétude, puisque LuminarAI n’est pas censé le remplacer, mais plutôt venir le compléter en proposant une solution visant « à rendre l’édition d’image plus facile pour tout le monde. Nous avons supprimé les parties ennuyeuses et difficiles de l’édition photo sans sacrifier la créativité. » LuminarAI est disponible aussi bien en tant qu’application autonome que comme plug-in pour Adobe Lightroom Classic, Photoshop et Apple Photos.