La commission européenne va réguler les GAFA

politique Par Julie Hay le 16 décembre 2020 à 17h00

La Commission européenne a proposé le mardi 15 décembre, une réforme de l’espace numérique. Elle a pour but de « mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux en ligne et rendront les marchés numériques plus équitables et ouvert à chacun. »